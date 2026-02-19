ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
Nyitókép: Elena Popova/Getty Images

Autómentességet kaptak az osztrákok a nagyböjt idejére

Infostart

Aligha véletlen, hogy az osztrák katolikus és protestáns egyházak környezetvédelmi felelősei a húsvéti nagyböjt (február 18.–április 2.) idejére időzítették az „autómentes nagyböjt” kezdeményezést. A felmérések szerint Ausztriában ugyanakkor minden harmadik emberre igaz az az állítás, hogy soha nem, vagy ritkán vezet autót.

A Der Standard című lap szerint az illetékes osztrák közlekedési és környezetvédelmi hivatal (VCÖ) nyilatkozatában az egyházi kezdeményezés támogatása mellett részvételre ösztönzött. Utalt arra, hogy a gyaloglás a legegészségesebb, a legköltséghatékonyabb és a leginkább környezetbarátabb mobilitási forma.

A hivatal ugyanakkor úgy vélekedett, hogy az egyházak indítványa az osztrákok körében nyitott fülekre talál. A gyaloglás amúgy is felettébb népszerű a lakosság körében, az osztrákok kétharmada ugyanis naponta inkább gyalog közlekedik. Az adatok szerint az önálló tartománynak számító Bécsben 73 százalékkal a legmagasabb a „napi gyalogosok” aránya. Bécset Salzburg és Karintia követi egyaránt 70 százalékkal.

Mindezt közvetve az Osztrák Autóklub is megerősítette. Elemzésében utalt arra, hogy Ausztria nyugati tartományaiban lényegesen kevesebb autó közlekedik, mint – Bécs kivételével – a keletiekben.

Sőt, az országban körülbelül 1,8 milliót tesz ki azon 16 éves vagy annál idősebb emberek száma, akik egyáltalán nem vezetnek autót, míg további 810 ezer fő rendkívül ritkán ül a volán mögé.

Általánosságban elmondható, hogy a keveset vagy egyáltalán nem vezetők aránya korcsoportonként és tartományonként is változik. A nyugatiak közül Voralberg, Tirol és Salzburg tartományban az emberek több mint 30 százaléka egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán vezet autót. Az említettekben, továbbá Bécsben a legmagasabb azoknak az aránya, akik a leggyakrabban használják a tömegközlekedési eszközöket és a kerékpárt.

Az adatokat – akárcsak az egyházak „böjti” kezdeményezését – a környezetvédelmi hivatal elégedetten nyugtázta. Utalt arra, hogy ha a lakosság mindennapi utazásait gyalogosan, kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközökkel tudja megtenni, mobilitásuk jelentős mértékben költséghatékonyabbá válik.

Arról nem is beszélve, hogy a kisebb autóforgalom kevesebb kipufogógázt, kisebb zajt, és nem utolsósorban jobb levegő- és életminőséget biztosít a helyi lakosok számára.

×