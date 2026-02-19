ARÉNA - PODCASTOK
2025. április 20-án a windsori kastélyban készített kép András hercegrõl, III. Károly brit uralkodó öccsérõl. András 2025. október 17-én bejelentette, hogy minden királyi titulusáról lemond, így a király egyetértésével a továbbiakban nem használja a királyi család tagjaként ráruházott címeket és kiváltságokat.
Nyitókép: MTI/AP/Kirsty Wigglesworth

Őrizetbe vette a rendőrség András volt yorki herceget

Infostart

A brit uralkodó tisztségeitől megfosztott öccsét hivatali visszaéléssel gyanúsítják.

Őrizetbe vette a rendőrség Andrew Mountbatten-Windsor volt yorki herceget – írja a BBC.

III. Károly brit uralkodó címeitől és kiváltságaitól megfosztott testvérét közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegéssel vádolják. A brit közszolgálati média híradása szerint civil rendőrautók jelentek meg csütörtök délelőtt az egykori herceg otthonánál a norfolki Sandringhamben.

A hatóságok a Jeffrey Epstein-ügyhöz kapcsolódó iratokban előkerült állítások alapján vizsgálódtak.

András ex-herceg tagadja az ellene felhozott vádakat és visszautasította az Epsteinnel összefüggésbe hozott jogellenes kapcsolatot.

A hivatalos rendőrségi közlemény szerint az őrizetbe vételen kívül több címen is házkutatást tartanak Berkshire-ben és Norfolkban. A volt herceg erre az időre őrizetben marad. Oliver Wright rendőrfőnök-helyettes megerősítette a hivatali visszaélés gyanúját, azonban az ügy érzékenységére tekintettel a hivatalos rendőri közlés konkrétan nem nevezte meg András Mountbatten-Windsort. Hozzátette, az eljáráshoz jelentős közérdek fűződik, ezért később adnak tájékoztatást a fejleményekről.

Andrew Mountbatten-Windsor II. Erzsébet királynő és Fülöp edinburghi herceg harmadik gyermeke, valamint III. Károly király öccse. 2025 októberében jelentette be az ügy miatt, hogy lemond királyi címeinek használatáról, köztük a yorki hercegi címről is.

