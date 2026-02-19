ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.24
usd:
321.35
bux:
127057.52
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Simon Le Bon, a Duran Duran angol együttes énekese (j), Victoria De Angelis olasz basszusgitáros (k), valamint John Taylor, a Duran Duran basszusgitárosa az Ariston Színház színpadán a 75. Sanremói Dalfesztiválon 2025. február 13-án. Az idei zenei fesztivált február 11. és 15. között rendezik az olaszországi városban.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari

Nagyszabású show-val jön a Duran Duran

Infostart / MTI

Ismét Budapesten lép fel a Duran Duran, amely június 28-án a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet.

A szervezők MTI-hez elküldött szerdai közleménye szerint a világhírű brit zenekar egy olyan nagyszabású arénashow-val érkezik Budapestre, amely méltó módon foglalja össze több mint négy évtizedes pályafutásuk legnagyobb pillanatait.

A Duran Duran lendületes, modern audiovizuális produkciójában az ikonikus slágerek, a karakteres stílus, a divat és a látványos színpadi megoldások egyetlen sodró erejű koncertté állnak majd össze. A műsor felépítése tudatos zenei és érzelmi ívet követ: az erőteljes, táncos slágerek lendülete mellett helyet kapnak a személyesebb, érzelmesebb pillanatok is – írták a közleményben.

Kiemelték, hogy több mint 100 millió eladott lemezzel és több mint négy évtizedet átívelő, rendkívül sikeres pályafutással a Duran Duran – az alapító tagokkal, Simon Le Bon énekessel, John Taylor basszusgitárossal, Nick Rhodes billentyűssel és Roger Taylor dobossal – ma is meghatározó és megkerülhetetlen szereplője a nemzetközi zenei életnek.

Repertoárja generációk zenei élményeit formálta. Az olyan ikonikus dalok, mint a Hungry Like the Wolf, az Ordinary World, a The Reflex vagy a Come Undone mára valódi „globális himnuszokká váltak”, amelyek korszakokon és zenei stílusokon átívelve is megőrizték erejüket és hatásukat.

A Duran Duran jegyzi az egyetlen James Bond-főcímdalt, amely az amerikai slágerlisták első helyére került, miközben egyik legsikeresebb koncertfilmjüket David Lynch rendezte – hangsúlyozták a közleményben.

A Duran Duran számos díjat és elismerést kapott, köztük nyolc életműdíjat, két Grammyt, két Ivor Novello-díjat, két BRIT Awardot, valamint csillagot a Hollywoodi Hírességek Sétányán. 2022-ben a zenekar bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

Kezdőlap    Kultúra    Nagyszabású show-val jön a Duran Duran

budapest

koncert

együttes

papp lászló budapest sportaréna

duran duran

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az áramot és a földgázt is lekapcsolhatja a kormány Ukrajna felé
kormányinfó

Az áramot és a földgázt is lekapcsolhatja a kormány Ukrajna felé
Bejelentéseket tett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Magyarország energiabiztonságáról és az Ukrajnával szembeni válaszlépésekről. Friss adatok váltak ismertté az Otthon Starttal kapcsolatban. Válaszolt arra a kérdésre is, jöhet-e újból üzemanyagár-sapka. Elhangzott olyan kérdés is, hogy van-e kijevi meghívása Orbán Viktornak. A békemenet és a nemzeti petíció részletei is szóba kerültek. Tartson velünk percről percre!
Autómentességet kaptak az osztrákok a nagyböjt idejére

Autómentességet kaptak az osztrákok a nagyböjt idejére

Aligha véletlen, hogy az osztrák katolikus és protestáns egyházak környezetvédelmi felelősei a húsvéti nagyböjt (február 18.–április 2.) idejére időzítették az „autómentes nagyböjt” kezdeményezést. A felmérések szerint Ausztriában ugyanakkor minden harmadik emberre igaz az az állítás, hogy soha nem, vagy ritkán vezet autót.
VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
132 milliárd forintos nyereséget ért el a K&H Bank

132 milliárd forintos nyereséget ért el a K&H Bank

A K&H Bank 2025-ben 132 milliárd forint nettó nyereséget ért el, ami 2%-kal múlja felül az egy évvel korábbit, 100 milliárd forintnyi bank- és extraprofitadó befizetése mellett. A K&H Biztosító 9,7 milliárd forintos nyereséggel zárta az évet, 3,4 milliárd forint extraprofitadó befizetése után – közölte a pénzügyi csoport. A bank hitelállománya egy év alatt 10 százalékkal nőtt, ismét meghaladva a bankszektor átlagát, a betétállomány pedig 6 százalékkal bővült ugyanebben az időszakban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes: emberméretű halszörnyre bukkant a mázlista pecás, fotón a gigászi ragadozó

Döbbenetes: emberméretű halszörnyre bukkant a mázlista pecás, fotón a gigászi ragadozó

Egy 180 centiméteres harcsát fogtak a Desedán, a hal becsült súlya elérhette az 50 kilogrammot. A kapitális példányt a hitelesítés és a fotózás után visszaengedték a tóba.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Detained Briton describes life in Iran jail to BBC hours before sentencing

Detained Briton describes life in Iran jail to BBC hours before sentencing

Lindsay and Craig Foreman were arrested in January 2025 and were sentenced to 10 years on Wednesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 07:12
Zenetörténész: amíg kultúra lesz a Földön, Kurtágot mindig elő fogják szedni
2026. február 18. 16:38
Kurtág György 100. születésnapján jön róla a film
×
×