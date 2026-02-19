Nagyszabású show-val jön a Duran Duran

A szervezők MTI-hez elküldött szerdai közleménye szerint a világhírű brit zenekar egy olyan nagyszabású arénashow-val érkezik Budapestre, amely méltó módon foglalja össze több mint négy évtizedes pályafutásuk legnagyobb pillanatait.

A Duran Duran lendületes, modern audiovizuális produkciójában az ikonikus slágerek, a karakteres stílus, a divat és a látványos színpadi megoldások egyetlen sodró erejű koncertté állnak majd össze. A műsor felépítése tudatos zenei és érzelmi ívet követ: az erőteljes, táncos slágerek lendülete mellett helyet kapnak a személyesebb, érzelmesebb pillanatok is – írták a közleményben.

Kiemelték, hogy több mint 100 millió eladott lemezzel és több mint négy évtizedet átívelő, rendkívül sikeres pályafutással a Duran Duran – az alapító tagokkal, Simon Le Bon énekessel, John Taylor basszusgitárossal, Nick Rhodes billentyűssel és Roger Taylor dobossal – ma is meghatározó és megkerülhetetlen szereplője a nemzetközi zenei életnek.

Repertoárja generációk zenei élményeit formálta. Az olyan ikonikus dalok, mint a Hungry Like the Wolf, az Ordinary World, a The Reflex vagy a Come Undone mára valódi „globális himnuszokká váltak”, amelyek korszakokon és zenei stílusokon átívelve is megőrizték erejüket és hatásukat.

A Duran Duran jegyzi az egyetlen James Bond-főcímdalt, amely az amerikai slágerlisták első helyére került, miközben egyik legsikeresebb koncertfilmjüket David Lynch rendezte – hangsúlyozták a közleményben.

A Duran Duran számos díjat és elismerést kapott, köztük nyolc életműdíjat, két Grammyt, két Ivor Novello-díjat, két BRIT Awardot, valamint csillagot a Hollywoodi Hírességek Sétányán. 2022-ben a zenekar bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.