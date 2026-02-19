ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.19
usd:
321.72
bux:
127820.56
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kitesurf
Nyitókép: Pixabay

Őrületes dolog történt a Balatonnál, ezen csak ámulni lehet

Infostart

Február 15-én extrém időjárás fogadta a Balatonon a kiteszörfösöket: a levegő hőmérséklete mindössze 1 Celsius-fok volt, a széllökések pedig a 85 km/órás sebességet is elérték. Ennek ellenére a sportág fanatikusai vízre szálltak, és ezen a napon megszületett az új magyar magassági kiteszörfrekord.

A rekordkísérletek már a délelőtti órákban elkezdődtek Balatonfenyvesnél, ahol Tóth Gele nagy ugrásra vállalkozott, 19,5 méterig jutott. Ez azonban még nem volt elég Deák Tamás korábbi, 20,6 méteres magyar rekordjának megdöntéséhez. A nap folyamán végül megszületett az új magyar magassági kiteszörfrekord, a sportoló délután a magassági próbálkozásokhoz ideális stabil szélben és felszakadozott felhőzet mellett hajtotta végre a rekordugrást – írta a veol.hu.

Deák Tamás így mesélte a február 15-én történteket: „Elsősorban nem rekordugrásra készültem ma. Reggel a Balaton nyugati felére mentem volna, hogy egy kisebb ernyős felszerelést teszteljek erős, stabil szélben. A délutánra vártam, amikor a felhőzet már felszakadozott”.

A nap különlegessége volt, hogy nemcsak az abszolút magassági rekord, hanem a foildeszkás rekord is megdőlt.

„A session elején még gyengébb volt a szél, ezért röviden twintippel szoktam rá az új ernyőre, majd foilra váltottam, amivel sikerült a hazai foilrekordot és az abszolút rekordot is megdöntenem. 21,4 méter magasra ugrottam” – mesélte a sportoló, aki a végső rekordugrást twintip deszkával hajtotta végre: 23,8 métert ért el a levegőben.

(A nyitókép illusztráció.)

Kezdőlap    Életmód    Őrületes dolog történt a Balatonnál, ezen csak ámulni lehet

balaton

rekord

kiteszörf

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Bodö/Glimt az Internazionalét is legyőzte

A Bodö/Glimt az Internazionalét is legyőzte
A norvég Bodö/Glimt a Manchester City után az Internazionalét is legyőzte a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A szerdai mérkőzések eredményei: Qarabag–Newcastle United 1–6, Bodö/Glimt–Internazionale 3–1, FC Bruges–Olympiakosz 3–3, Olympiakosz–Bayer Leverkusen 0–2.
96 nap – kész a jogszabálytervezet a stratégiai olajtartalék felszabadításához

96 nap – kész a jogszabálytervezet a stratégiai olajtartalék felszabadításához

Ukrajna politikai okokból nem engedi újraindítani a kőolaj-szállítást a Barátság vezetéken és ezzel veszélybe sodorja hazánk ellátásbiztonságát. Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak, így a kormány előkészítette a stratégiai kőolajkészletek részleges felszabadítását - mondta Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár szerdai Facebook-bejegyzésében.
 

Robert Fico: sokkoló, hogy Ukrajna a kőolajjal próbál zsarolni

Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába

Szlovákia is leállítja Magyarországgal együtt Ukrajna dízelellátását

Kiélezett helyzetben jön a Kormányinfó

Brüsszelhez fordult Budapest és Pozsony a horvátországi kőolajtranzit ügyében

Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna

VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elkezdett gyengülni a forint

Elkezdett gyengülni a forint

Az elmúlt napokban a dollár mozgásai határozták meg a forint árfolyamát, amely ennek ellenére évek óta nem látott csúcsok közelében mozog. Az euró jegyzése a 378, míg a dolláré a 319 forintos szint körül kezdte a napot. Bár a befektetők nagy része már az MNB jövő heti kamatdöntésére (és kamatcsökkentésére) készül, a devizapiacokon addig is komoly mozgások várhatók, a mai nap brit és amerikai adatok mellett a magyar energiaellátás helyzetéről szóló hírek, illetve a hazai gazdasági kockázatok esetleges megváltozása mozgathatják az árfolyamokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot

Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot

Trunk Tamás szerint ezekkel a döntésekkel és eszközökkel lehet hatékonyan megszólítani a Z generációt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House says Iran would be 'wise' to make deal, as US ramps up military presence

White House says Iran would be 'wise' to make deal, as US ramps up military presence

The White House spokeswoman says there are "many reasons and arguments that one could make for a strike against Iran".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 05:00
Havazás és ónos eső miatt is kiadtak figyelmeztetést – térkép
2026. február 18. 05:48
Egy nap nyugi, aztán a teljes bizonytalanság – hamvazószerdai időjárás
×
×