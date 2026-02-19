Őrületes dolog történt a Balatonnál, ezen csak ámulni lehet

A rekordkísérletek már a délelőtti órákban elkezdődtek Balatonfenyvesnél, ahol Tóth Gele nagy ugrásra vállalkozott, 19,5 méterig jutott. Ez azonban még nem volt elég Deák Tamás korábbi, 20,6 méteres magyar rekordjának megdöntéséhez. A nap folyamán végül megszületett az új magyar magassági kiteszörfrekord, a sportoló délután a magassági próbálkozásokhoz ideális stabil szélben és felszakadozott felhőzet mellett hajtotta végre a rekordugrást – írta a veol.hu.

Deák Tamás így mesélte a február 15-én történteket: „Elsősorban nem rekordugrásra készültem ma. Reggel a Balaton nyugati felére mentem volna, hogy egy kisebb ernyős felszerelést teszteljek erős, stabil szélben. A délutánra vártam, amikor a felhőzet már felszakadozott”.

Mi az a kiteszörf és a foil? A kiteszörf egy vízi sport, ahol a sportoló a deszkán helyezkedik el és a szél erejét egy nagy ernyő segítségével használja fel, hogy a vízen haladjon vagy ugrásokat végezzen. A leggyakoribb deszkák a kétvégűek, amelyek mindkét oldalukon azonosak, így előre és hátra egyaránt lehet velük haladni. A foildeszkák viszont egy víz alatti szárny segítségével emelik a sportolót a víz felszíne fölé, így hosszabb ideig maradhat a levegőben.

A nap különlegessége volt, hogy nemcsak az abszolút magassági rekord, hanem a foildeszkás rekord is megdőlt.

„A session elején még gyengébb volt a szél, ezért röviden twintippel szoktam rá az új ernyőre, majd foilra váltottam, amivel sikerült a hazai foilrekordot és az abszolút rekordot is megdöntenem. 21,4 méter magasra ugrottam” – mesélte a sportoló, aki a végső rekordugrást twintip deszkával hajtotta végre: 23,8 métert ért el a levegőben.

