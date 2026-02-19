Hatalmas a dugó az M2-es autóúton

az egyik autóban egy, a másikban két ember utazott, őket a váci hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az összetört járművekből.
A helyszínre mentő is érkezett.
az egyik autóban egy, a másikban két ember utazott, őket a váci hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az összetört járművekből.
A helyszínre mentő is érkezett.
A JPMorgan Chase idén több mint 160 új bankfiókot nyit az Egyesült Államok több mint 30 tagállamában – jelentette a Financial Times.
A Pénzcentrum 2026. február 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
US media reports that Trump has discussed attack options with advisers, and a strike could happen as early as Saturday.