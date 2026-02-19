ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.36
usd:
320.7
bux:
0
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Driving collision aftermath insurance concept auto
Nyitókép: razerbird/Getty Images

Hatalmas a dugó az M2-es autóúton

Infostart / MTI

Frontálisan karambolozott két személygépkocsi az M2-es autóúton Vácnál, a 48-as kilométer közelében, ezért az utat teljesen lezárták - közölte a katasztrófavédelem

az egyik autóban egy, a másikban két ember utazott, őket a váci hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az összetört járművekből.

A helyszínre mentő is érkezett.

Kezdőlap    Belföld    Hatalmas a dugó az M2-es autóúton

baleset

m2-es autóút

vác

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Erősödik a nosztalgia Németországban a Merkel-korszak iránt

Erősödik a nosztalgia Németországban a Merkel-korszak iránt
Egyre több baklövést rónak fel a németek a tavaly május óta hivatalban lévő kereszténydemokrata Friedrich Merz kancellárnak. Ezzel párhuzamosan egyre többen sírják vissza az ugyancsak CDU-s egykori előd, Angela Merkel állítólagos régi szép napjait. Hiányolják hangnemét, jelenlétét, és felteszik a kérdést, vajon az annak idején „Muttinak” becézett volt kancellár észrevette-e ezt.
VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tömeges fióknyitásra készül a legnagyobb amerikai bank

Tömeges fióknyitásra készül a legnagyobb amerikai bank

A JPMorgan Chase idén több mint 160 új bankfiókot nyit az Egyesült Államok több mint 30 tagállamában – jelentette a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 19.)

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 19.)

A Pénzcentrum 2026. február 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House says Iran would be 'wise' to make deal, as US ramps up military presence

White House says Iran would be 'wise' to make deal, as US ramps up military presence

US media reports that Trump has discussed attack options with advisers, and a strike could happen as early as Saturday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 07:00
Reklamálhat, aki a hét végéig nem kap választási értesítőt
2026. február 19. 06:12
Friss hírek a Mogyoródnál látott medvével kapcsolatban
×
×