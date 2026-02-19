Zenetörténész: amíg kultúra lesz a Földön, Kurtágot mindig elő fogják szedni

Csütörtökön tölti be 100. életévét Kurtág György világhírű magyar zeneszerző, a második világháború utáni időszak generációjának utolsó képviselője.

Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezetője az InfoRádióban úgy fogalmazott, az intézménynek óriási megtiszteltetés, hogy a komponista a ház megépülte óta óriási érdeklődést mutat a városligeti ház iránt, többször is járt a Hangdómban, Eötvös Péter egy rövid művének bemutatóján is tiszteletét tette.

Ezt folytatva a születésnapon mutatják be Kurtág-univerzum címmel azt a programot, amelyet a Budapest Music Centerrel együttműködésben hoztak létre. Kurtág rajzaira épül az előadás, ezeket a műveket, illetve a belőlük született grafikai elképzeléseket vetítik ki a Hangdóm kupolájára belülről. A kupola mögött 40 hangszóró van, így érdekes hangzáseffektusokat lehet létrehozni, ehhez társul Kurtág zenéje – részletezte Batta András.

„Kurtág György és a fia együtt komponálták, írják immár 26 éve ezt a művet, aminek Dialógus a címe” – folytatta.

Nem annyira ismert, hogy Kurtág György fiatalkora óta rajzol, ábrázolása nonfiguratív, műfaja indulatrajz, nem sokat dolgozik tehát ebbéli munkáin, hanem heves érzelmektől vezéreltetve alkot. Ez zenéjéhez is kulcsot adhat Batta András szerint.

A születésnapon bemutatott programot rendszeresen fogják adni a Hangdómban, a dóm már több mint 30. ilyen vetítéseként – a helyszín úgy működik, mint egy mozi, nagyjából fél óránként más filmet játszanak le.

A Kurtág-univerzum azért is különleges élmény a zenetörténész szerint, mert amit látunk, azok a felbontások – amikor egy pontból összeállnak alakzatok és megint szétmennek – a dóm terét nagyszerűen kihasználják, annál is inkább, mert Bali János személyében találtak egy olyan szakembert, aki teresíteni tudta az egész munkát.

„Az ember csak ámul és bámul, amikor a dóm kupolájára felnéz. Sajátos élmény” – idézte fel Batta András, hozzátéve, hogy a program nem a legszélesebb tömegek számára készült, de mutatja az MZH kísérleti terének különböző lehetőségeit a jövőre nézve is.

Lesz egy másik esemény is, amire nyomatékkal buzdít mindenkit Batta András, ez pedig a február 26-án a Modern Art Orchestra által előadott Pillanatképek című Kurtág-jazzszvit. Batta András elmondása szerint vannak még hasonló alkotások a zenetörténetben: Igor Sztravinszkij orosz klasszikus zeneszerző is komponált jazzbigbandre művet, sőt, Bartók Béla is írt Benny Goodman számára egy triót Kontrasztok címmel.

„Érdekes, hogy ilyen nagyságú zeneszerzőket is megihlet a jazz” – tapintott rá.

Kurtág Györgyöt Batta András csodának nevezte, egyrészt azért, mert úgy ért meg 100 évet, hogy állandóan a zenében élt, a szó szoros értelmében, az ő számára a zene és az irodalom, a kultúra, a művészet adta az állandó közeget, ebbe szinte bezárkózva töltötte az életét, írta az életművét, ami most már szinte felmérhetetlen; a legtöbb műve apró darabokból áll, ezért nem is tudni, hány műve keletkezett, több kötetes zongoradarab-sorozata éppúgy született, mint rövid, szuggesztív dala.

„Hatással tudott megzenésíteni akár orosz nyelvű műveket, akár Franz Kafkát, József Attilát, ugyanakkor ezek mégsem töredékek, sokkal inkább aforizmák, teljes darabok, olyanok, mint cseppben a tenger, Kurtág életművében ez nagyon igaz. Akik valaha is megfordultak az ő óráin – elképesztő kamaratanár is ő –, láthatták, hogy minden zenéhez, megnyilvánuláshoz hihetetlen mélységben nyúl hozzá, és olyan nagy, világhírű művészek zarándokolnak el hozzá és hallgatják őt szinte kisiskolás áhítattal, akikről az ember azt hinné, hogy mindent hallottak és tudnak már, és amikor kijönnek egy Kurtág-szeánszról, rájönnek, hogy messze nem tudnak még mindent. Egy teljesen különleges egyéniség, reméljük, hogy nem fogják őt elfelejteni, erről Gőz László is sokat tehet, mindent megtesz a nimbusz életben tartásáért, ő az életmű gondozója. Gondolom, az utókor egyik vezető alakja lesz Kurtággal kapcsolatban. Művei időtállók lesznek, elő fogják venni később is. Amíg kultúra van a Földön, biztos, hogy Kurtág György műveihez mint szent és tiszta forráshoz oda fognak zarándokolni” – fogalmazott Batta András zenetörténész.