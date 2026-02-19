ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Drágább lesz eljutni a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyére

Infostart

Jelentősen emelné az utasonkénti díjait a következő években az Aena repülőtér-üzemeltető Spanyolországban, hogy finanszírozni tudja a terminálfejlesztéseket és a megnövekedett utasforgalom kezelését. Emiatt drágulhatnak a repülőjegyek is.

Az Aena spanyol repülőtér-üzemeltető jelentősen emelné utasonkénti díjait a következő években, amiből terminálfejlesztéseit és a megnövekedett utasforgalom kezelését finanszírozná. A lépés a repülőjegyárak emelkedését is eredményezheti, a cég alá tartoznak olyan fontos európai repülőterek, mint a madridi vagy a barcelonai reptér, vagy a londoni Luton – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

A lépést már jóváhagyta a spanyol piac- és versenyfelügyeleti hatóság (CNMC), ez lehetővé teszi a maximális utasonkénti díj 2026-os, 6,5 százalékos emelését, 0,68 euróra. A vállalat 2027 és 2031 között további 0,43 eurós emelést tervez, amihez azonban még szükség van a hatósági engedélyre.

Az Aena közölte: az emelkedő díj a repülőjegy-árakat is megnövelhet, ugyanakkor hozzátette, hogy a kisebb spanyol repülőtereken az emelés mértéke visszafogottabb lehet, így a díjszabás továbbra is versenyképes marad.

A vállalathoz tartozik többek között a madridi Barajas repülőtér, a barcelonai El Prat, de van Ibizán, Mallorcán és Gran Canarián is repülőtere. Spanyolországon kívüli fontos érdekeltsége a londoni Luton, amelyben többségi részesedése van.

A díjemeléssel befolyó pénzből finanszíroznák az új beruházásokat, amikre a megnövekedett utasforgalom miatt van szükség: terminálfelújításokat és kapacitásbővítést. Az üzemeltető becslései szerint a spanyol repülőterek a 2027 és 2031 közötti időszakban összesen akár 1,6 milliárd utast is kiszolgálhatnak.

A cég tervei szerint a 2027-től kezdődő ötéves ciklusban a beruházások értéke a korábbi szint háromszorosára emelkedik. A tervezett kiadásokból egy legalább 10 milliárd eurós tétel még a spanyol kormány jóváhagyására vár.

