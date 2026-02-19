ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.18
usd:
321.64
bux:
127820.56
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A rare archeological find is a fragment of a bronze celt. Careful clearing and fixing of the find
Nyitókép: Krugloff/Getty Images

Egyedülálló, több ezer éves kard került elő, ami sok mindent megváltoztat – fotó

Infostart

A Bajorországban talált fegyver nem csak kinézete miatt lélegzetelállító, a készítési módja is kiemeli a többi közül.

A nördlingeni bronzkori kard több mint 3400 éves, a nyolcszög-markolatú darab 2023-ban került elő egy sírból, ahol rövid időn belül egy férfit, egy nőt és egy fiatalt temettek el, gazdag, bronztárgyakból álló mellékletekkel – írja az Interesting Engineering beszámolója nyomán a Rakéta.

A bajor műemlékvédelem (BLfD) nem vágott ki mintát a kardból: Berlinben roncsolásmentes vizsgálatokkal, azaz nagy felbontású komputertomográfiával, röntgendiffrakcióval és szinkrotronos röntgenfluoreszcenciával módszerekkel tanulmányozták a felépítését.

A 3D-s képek tanúsága szerint a pengét nem „ragasztották” a markolatba, hanem szegecsekkel rögzítették.

A markolat díszítővájataiban nem ón, hanem összefogott rézhuzalok ülnek, és a kutatók szerint a vöröses betét és az aranyló bronz kontrasztját akár kémiai patinázással is fokozhatták.

Mathias Pfeil, a BLfD fő konzervátora szerint a kard rendkívüli állapotú, egyben sokkal több is, mint egy látványos fegyver: a bronzkori fémművesség kézikönyve, pengeformába öntve.

Kezdőlap    Tudomány    Egyedülálló, több ezer éves kard került elő, ami sok mindent megváltoztat – fotó

németország

régészet

bajorország

kard

bronzkor

lelet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Bodö/Glimt az Internazionalét is legyőzte

A Bodö/Glimt az Internazionalét is legyőzte
A norvég Bodö/Glimt a Manchester City után az Internazionalét is legyőzte a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A szerdai mérkőzések eredményei: Qarabag–Newcastle United 1–6, Bodö/Glimt–Internazionale 3–1, FC Bruges–Olympiakosz 3–3, Olympiakosz–Bayer Leverkusen 0–2.
96 nap – kész a jogszabálytervezet a stratégiai olajtartalék felszabadításához

96 nap – kész a jogszabálytervezet a stratégiai olajtartalék felszabadításához

Ukrajna politikai okokból nem engedi újraindítani a kőolaj-szállítást a Barátság vezetéken és ezzel veszélybe sodorja hazánk ellátásbiztonságát. Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak, így a kormány előkészítette a stratégiai kőolajkészletek részleges felszabadítását - mondta Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár szerdai Facebook-bejegyzésében.
 

Robert Fico: sokkoló, hogy Ukrajna a kőolajjal próbál zsarolni

Szijjártó Péter: az ukránok zsarolnak minket a Barátság kőolajvezetékkel, ezért Magyarország sem szállít dízelt Ukrajnába

Szlovákia is leállítja Magyarországgal együtt Ukrajna dízelellátását

Kiélezett helyzetben jön a Kormányinfó

Brüsszelhez fordult Budapest és Pozsony a horvátországi kőolajtranzit ügyében

Hortay Olivér: a Barátság vezeték tartós kiesése drasztikus áremelkedést hozna

VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elkezdett gyengülni a forint

Elkezdett gyengülni a forint

Az elmúlt napokban a dollár mozgásai határozták meg a forint árfolyamát, amely ennek ellenére évek óta nem látott csúcsok közelében mozog. Az euró jegyzése a 378, míg a dolláré a 319 forintos szint körül kezdte a napot. Bár a befektetők nagy része már az MNB jövő heti kamatdöntésére (és kamatcsökkentésére) készül, a devizapiacokon addig is komoly mozgások várhatók, a mai nap brit és amerikai adatok mellett a magyar energiaellátás helyzetéről szóló hírek, illetve a hazai gazdasági kockázatok esetleges megváltozása mozgathatják az árfolyamokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erről kevesen mernek őszintén beszélni 2026-ban: meddig jó az erős forint Magyarországnak?

Erről kevesen mernek őszintén beszélni 2026-ban: meddig jó az erős forint Magyarországnak?

A forint az elmúlt időszakban látványosan erősödött az euróval szemben, az elmúlt 11 hónapban mintegy 7,3 százalékkal értékelődött fel

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Do not give away Diego Garcia, Trump tells UK in fresh attack on Chagos deal

Do not give away Diego Garcia, Trump tells UK in fresh attack on Chagos deal

The president's comments come just a day after the US gave its official backing to the UK's Chagos deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 21:57
Az Apple rágyúr a mesterséges intelligenciára, három új termék is jöhet
2026. február 18. 18:49
Amerika legnagyobb innovátorai között: Karikó Katalin felkerült a Forbes listájára
×
×