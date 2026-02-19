Egyedülálló, több ezer éves kard került elő, ami sok mindent megváltoztat – fotó

A nördlingeni bronzkori kard több mint 3400 éves, a nyolcszög-markolatú darab 2023-ban került elő egy sírból, ahol rövid időn belül egy férfit, egy nőt és egy fiatalt temettek el, gazdag, bronztárgyakból álló mellékletekkel – írja az Interesting Engineering beszámolója nyomán a Rakéta.

A bajor műemlékvédelem (BLfD) nem vágott ki mintát a kardból: Berlinben roncsolásmentes vizsgálatokkal, azaz nagy felbontású komputertomográfiával, röntgendiffrakcióval és szinkrotronos röntgenfluoreszcenciával módszerekkel tanulmányozták a felépítését.

A 3D-s képek tanúsága szerint a pengét nem „ragasztották” a markolatba, hanem szegecsekkel rögzítették.

A markolat díszítővájataiban nem ón, hanem összefogott rézhuzalok ülnek, és a kutatók szerint a vöröses betét és az aranyló bronz kontrasztját akár kémiai patinázással is fokozhatták.

Mathias Pfeil, a BLfD fő konzervátora szerint a kard rendkívüli állapotú, egyben sokkal több is, mint egy látványos fegyver: a bronzkori fémművesség kézikönyve, pengeformába öntve.