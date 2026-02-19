ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.26
usd:
320.61
bux:
127611.34
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Győri-Lukács Viktória a női kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének Magyarország - Lengyelország mérkőzésén a debreceni Főnix Arénában 2024. december 6-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Két magyar hölgy az év csapata jelöltjei között – lehet szavazni

Infostart / MTI

Fodor Csenge és az Európa-bajnoki bronzérmes Győri-Lukács Viktória is jelölt saját posztján az év csapatába a Handball Planet kézilabdás szakportálnál.

A balszélsők között Fodor mellett a holland Bo van Wetering is szerepel a magyar bajnok és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO keretéből. A balátlövőknél az ugyancsak győri francia Estelle Nze Minko és a Ferencváros német játékosa, Emily Vogel is ott van a négy jelölt között. Az irányítók kvartettjének felét az ETO adja a dán Helena Elver és a brazil Bruna de Paula révén, a jobbátlövők között holland csapattársuk, Dione Housheer az egyik jelölt.

A jobbszélsők esetében két győri, Győri-Lukács Viktória és a norvég Emilie Hovden, illetve a Ferencváros holland kiválósága, Angela Malestein található a négy jelölt között. A legjobb beálló elismeréséért a kisalföldiek norvég játékosa, Kari Brattset Dale száll harcba a szakportálnál, a kapusoknál a Győr francia hálóőrének, Hatadou Sakónak van esélye arra, hogy 2025 legjobbjának szavazzák meg. A védőjátékosok között a jelöltek felét szintén a BL-címvédő adja, Brattset és a holland Kelly Dulfer személyében.

A posztonkénti négy nevet a handball-planet.com által felkért szakértői csoport állította össze, a szurkolók március 5-ig szavazhatnak, a voksok által kapott pontszámok hozzáadódnak a zsűriéhez.

Kezdőlap    Sport    Két magyar hölgy az év csapata jelöltjei között – lehet szavazni

kézilabda

álomcsapat

fodor csenge

győri-lukács viktória

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Autómentességet kaptak az osztrákok a nagyböjt idejére

Autómentességet kaptak az osztrákok a nagyböjt idejére
Aligha véletlen, hogy az osztrák katolikus és protestáns egyházak környezetvédelmi felelősei a húsvéti nagyböjt (február 18.–április 2.) idejére időzítették az „autómentes nagyböjt” kezdeményezést. A felmérések szerint Ausztriában ugyanakkor minden harmadik emberre igaz az az állítás, hogy soha nem, vagy ritkán vezet autót.
Erősödik a nosztalgia Németországban a Merkel-korszak iránt

Erősödik a nosztalgia Németországban a Merkel-korszak iránt

Egyre több baklövést rónak fel a németek a tavaly május óta hivatalban lévő kereszténydemokrata Friedrich Merz kancellárnak. Ezzel párhuzamosan egyre többen sírják vissza az ugyancsak CDU-s egykori előd, Angela Merkel állítólagos régi szép napjait. Hiányolják hangnemét, jelenlétét, és felteszik a kérdést, vajon az annak idején „Muttinak” becézett volt kancellár észrevette-e ezt.
VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön az újabb havazás: 30 centi hó eshet Magyarországon

Jön az újabb havazás: 30 centi hó eshet Magyarországon

Az elmúlt napokban több előrejelzés is beszámolt róla, hogy egy a térségünkbe érkező mediterrán ciklon akár kiadós havazást is eredményezhet országszerte. Az előrejelző modellek abban egyetértenek, hogy csütörtökön és pénteken kiadós csapadék érkezik hazánkba, abban viszont nagy a bizonytalanság az adatokban, hogy hol fog az esőzés tartós havazásra váltani. A Weather on Maps reggeli elemzésében arról ír, hogy ma éjjel és pénteken az Északi-Középhegységben, valamint a Dunántúl egy részén átmenetileg jelentősebb, akár 20-30 centis hótakaró kialakulására van kilátás, a Tiszántúlon erre azonban rendkívül csekély az esély.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Akadozik a DÁP alkalmazás, rengeteg külföldi magyar nem tud regisztrálni a választásokra

Akadozik a DÁP alkalmazás, rengeteg külföldi magyar nem tud regisztrálni a választásokra

Bár a DÁP fejlesztői már tavaly áprilisban bejelentették, hogy kijavították a külföldi telefonszámokkal kapcsolatos hibát, a probléma továbbra is fennáll.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
South Korea’s ex-president jailed for life for masterminding an insurrection

South Korea’s ex-president jailed for life for masterminding an insurrection

Yoon Suk Yeol was impeached and indicted for declaring martial law in 2024.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 09:12
Ma játszik a Fradi az Európa-ligában – sport a tévében
2026. február 18. 22:08
Robbie Keane: biztosan lesz változás a Ludogorec játékában
×
×