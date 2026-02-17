Elismerte a bűnösségét – ez vár most a száguldozó győri gázolóra

Megbilincselve, vezetőszáron kísérve érkezett a Győri Járásbíróságra kedd reggel az a fiatal férfi, aki szombaton Aston Martin luxussportautójával egy buszmegállóba hajtott, halálra gázolva egy ott várakozó 76 éves nőt. A gyanúsítottat a baleset után őrizetbe vették, letartóztatását azonban nem rendelték el.

A Blikk tudósítása szerint

az ügyészség bűnügyi felügyeletet indítványozott, Győr közigazgatási területére korlátozva, nyomkövető eszköz alkalmazásával. A bíróságnak így nem volt lehetősége arra, hogy a gyanúsítottat rács mögött tartsa.

A férfi a tárgyalóterem felé sétálva, lehajtott fejjel mindössze annyit mondott az újságíróknak: „sajnálok mindent, ami történt, őszinte részvétem a családnak”.

A bíróság a keddi tárgyaláson – az ügyészi indítvánnyal egyezően – négy hónapra elrendelték a férfi bűnügyi felügyeletét, majd rendőrautóval szállították el. A gyanúsított ügyvédje annyit közölt a sajtóval, hogy védence elismerte a bűnösségét; a baleset részleteiről még nem adott számot, de vezetéstechnikai hibára hivatkozott.

A törvényszéki szóvivő elmondta: a gyanúsítottat a rendőrök az otthonába viszik, ahol telepítik a nyomkövető technikai eszközt. Amennyiben a férfi elhagyná a város, elrendelhetik a letartóztatását.