Szlovákiából jött luxusautós okozta az ártatlan idős hölgy halálát

A rendelkezésre álló adatok szerint egy szlovák felségjelzésű Aston Martin típusú személyautó haladt a győri Szent István úton, amikor eddig tisztázatlan okból megcsúszott. A jármű átsodródott a szemközti sávba, majd az ott található buszmegállóba csapódott - írja a vaol.hu.
A megállóban várakozó idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A luxusautó vezetőjét a mentők kórházba szállították, állapotáról egyelőre nem érkezett pontosabb tájékoztatás.
A gépkocsi a nagy erejű ütközés következtében teljesen összetört.
A hatóságok műszaki szakértők bevonásával vizsgálják, hogy a balesetben szerepet játszott-e a sebességtúllépés, az útviszonyok vagy esetleges műszaki hiba. A forgalomkorlátozás a helyszínelés és a műszaki mentés idején több órán át tartott.