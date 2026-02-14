Szlovákiából jött luxusautós okozta az ártatlan idős hölgy halálát

A rendelkezésre álló adatok szerint egy szlovák felségjelzésű Aston Martin típusú személyautó haladt a győri Szent István úton, amikor eddig tisztázatlan okból megcsúszott. A jármű átsodródott a szemközti sávba, majd az ott található buszmegállóba csapódott - írja a vaol.hu.

A megállóban várakozó idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A luxusautó vezetőjét a mentők kórházba szállították, állapotáról egyelőre nem érkezett pontosabb tájékoztatás.

A gépkocsi a nagy erejű ütközés következtében teljesen összetört.

A hatóságok műszaki szakértők bevonásával vizsgálják, hogy a balesetben szerepet játszott-e a sebességtúllépés, az útviszonyok vagy esetleges műszaki hiba. A forgalomkorlátozás a helyszínelés és a műszaki mentés idején több órán át tartott.