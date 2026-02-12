ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.54
usd:
320.13
bux:
129659.48
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Tavasszal indul a Mester utca teljes megújulása, a polgármester elárulta az első részleteket

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A BKK szerdán aláírta a kivitelezési szerződést a ferencvárosi Mester utca belső szakaszának megújítására. A Ferenc körút és a Haller utca közötti útszakasz teljes körű korszerűsítése tavasszal kezdődhet, és várhatóan 2027 nyarán fejeződik be.

Hamarosan teljesen megújulhat a Mester utca. Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere nem sokkal a szerződés aláírása után osztotta meg az első részleteket az InfoRádióban.

„Nagyon örülünk, ez egy hosszú és nehéz folyamat volt. De azt kell, hogy mondjam, hogy egy ekkora városban évente 10-15 legalább ilyen léptékű, vagy ennél is nagyobb közterületi felújításra lenne szükség, ám Budapest jelenlegi helyzetében ennek is örülni kell” – jelentette ki a polgármester, hozzátéve, hogy idén két ilyen volumenű beruházás lesz: ez, és az István utca felújítása Újpesten.

Ferencváros polgármestere a felújítás részleteiről és pontos menetrendjéről is beszélt. Mint mondta, május elején várható a munkálatok első olyan szakasza, ami már forgalomkorlátozással fog járni. A munkálatok a Nagykörúttól a Haller utcáig tartanak majd, és az utca teljes szélességére kiterjednek – a villamosvonal kivételével. Megújulnak a járdák, az autóút, a teljes zöldfelület a platánsáv megtartásával, kialakítanak majd rakodópontokat, teraszokat, új gyalogátkelőket, és növénykazetták kihelyezése is tervben van – részletezte.

Baranyi Krisztina kiemelte: sem kerületi, sem pedig EU-s forrást nem használnak a beruházáshoz, ez tisztán a főváros pénzéből valósul meg. Megjegyezte, jó pályázatok érkeztek a közbeszerzésen, emlékei szerint egy nettó 1,16 milliárd forintos ajánlat nyert.

A Mester utca után hamarosan elkezdődhet az Újpesti István út és Pozsonyi utca megújulása is – tette hozzá a polgármester.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Tavasszal indul a Mester utca teljes megújulása, a polgármester elárulta az első részleteket

budapest

polgármester

ferencváros

felújítás

beruházás

baranyi krisztina

mester utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Átalakulóban van az autópiac

Átalakulóban van az autópiac

A hazai használtautó-piacon egyre inkább a középkategória válik meghatározóvá, a piac súlypontja a 2,5-10 millió forintos árkategóriák felé tolódik – derült ki egy, a KSH-val együttműködésben készített januári statisztikából.
VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.12. csütörtök, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányinfó: a rezsistopról és az árintézkedésekről is bejelentést tett a kabinet

Kormányinfó: a rezsistopról és az árintézkedésekről is bejelentést tett a kabinet

Az árrésstopot május végéig meghosszabbítják, és értesítőt küldenek a rezsistopról, külön nyilatkozattal az áramalapú támogatást kérőknek – ismertette a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A sajtótájékoztatón elhangzó kérdések között szó volt a rendvédelmi igazgatási dolgozók egyszeri bruttó 400 ezres juttatásáról és a lehetséges további, inkább egyszeri „súlyozott” megoldásról, illetve az Otthon Start feltételeiről a hazaköltözők esetében. A gödi Samsung SDI ügyében Gulyás tagadta a titkosszolgálati vizsgálatot és kormányülési napirendet, ugyanakkor több hatósági bírságot említett, miközben külpolitikai fronton Rubio budapesti útját megerősítették, Donald Trump amerikai elnök esetleges látogatásáról pedig egyelőre nincs ígéret. A sajtótájékoztatót élőben közvetítjük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bezár az ország kedvelt levendulafarmja: nem bírták tovább, 13 év után így búcsúznak

Bezár az ország kedvelt levendulafarmja: nem bírták tovább, 13 év után így búcsúznak

Vége, 13 év után befejezi működését a Romhányi Balu Levendula Farm. Az alapító, Romhányi Csaba egy Facebook-bejegyzésben jelentette be a döntést, amelyből kiderül: a birtok működése ellehetetlenült.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

A candlelit vigil was held on Wednesday night in the remote British Columbia town where six people were killed and dozens injured.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 11:07
Új infó a rezsistopról: kiderült, hogyan kell majd kérni a kedvezményt
2026. február 12. 10:55
Orbán Viktor: három intézkedésre van most szükség
×
×
×
×