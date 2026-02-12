Tavasszal indul a Mester utca teljes megújulása, a polgármester elárulta az első részleteket

Hamarosan teljesen megújulhat a Mester utca. Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere nem sokkal a szerződés aláírása után osztotta meg az első részleteket az InfoRádióban.

„Nagyon örülünk, ez egy hosszú és nehéz folyamat volt. De azt kell, hogy mondjam, hogy egy ekkora városban évente 10-15 legalább ilyen léptékű, vagy ennél is nagyobb közterületi felújításra lenne szükség, ám Budapest jelenlegi helyzetében ennek is örülni kell” – jelentette ki a polgármester, hozzátéve, hogy idén két ilyen volumenű beruházás lesz: ez, és az István utca felújítása Újpesten.

Ferencváros polgármestere a felújítás részleteiről és pontos menetrendjéről is beszélt. Mint mondta, május elején várható a munkálatok első olyan szakasza, ami már forgalomkorlátozással fog járni. A munkálatok a Nagykörúttól a Haller utcáig tartanak majd, és az utca teljes szélességére kiterjednek – a villamosvonal kivételével. Megújulnak a járdák, az autóút, a teljes zöldfelület a platánsáv megtartásával, kialakítanak majd rakodópontokat, teraszokat, új gyalogátkelőket, és növénykazetták kihelyezése is tervben van – részletezte.

Baranyi Krisztina kiemelte: sem kerületi, sem pedig EU-s forrást nem használnak a beruházáshoz, ez tisztán a főváros pénzéből valósul meg. Megjegyezte, jó pályázatok érkeztek a közbeszerzésen, emlékei szerint egy nettó 1,16 milliárd forintos ajánlat nyert.

A Mester utca után hamarosan elkezdődhet az Újpesti István út és Pozsonyi utca megújulása is – tette hozzá a polgármester.