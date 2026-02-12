ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2026. február 11.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Vang Ji kínai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatón a minisztériumban, Budapesten 2026. február 11-én.
Szijjártó Péter: Magyarország sokat profitál a Kínával folytatott együttműködésből

Magyarország sokat profitál a Kínával folytatott együttműködéséből, amit jól mutat, hogy a tavalyi sorozatban a harmadik olyan év volt, amikor Kínából érkezett a legtöbb beruházás hazánkba, február 27-én pedig elindul a teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt, miután Budapesten tárgyalt a kínai külügyminiszterrel.

Napjainkban új világrend van kialakulóban, amelyben Kínának rendkívül fontos szerepe van, és ez felértékeli a két ország közötti átfogó, minden körülményre kiterjedő stratégiai partnerséget – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt követően, hogy szerdán tárgyalt Vang Ji kínai külügyminiszterrel.

„Magyarország nagyon sokat profitált a Kínával való együttműködésből. 2025 sorozatban a harmadik olyan év volt, amikor Kínából érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra. Ezek a beruházások rendre hozzájárultak, hozzájárulnak a magyar gazdaság modernizálásához, a magyar gazdaság megerősödéséhez egy olyan időszakban, amikor a világ válságról válságra bukdácsol” – jelentette ki a tárcavezető, hozzátéve, hogy tavaly ismét Magyarország volt a kínai vállalatok első számú beruházási célpontja. A miniszter kiemelte:

„Jó hír, hogy 2026-ban a BYD és a CATL magyarországi üzeme is megkezdi a termelést, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy hazánk az új elektromosautó-ipar európai éllovasa legyen”.

Szijjártó Péter azt is kiemelte, hogy Kína a közép-európai regionális összeköttetések fejlesztéséhez is hozzájárul. Emlékeztetett: február 27-én megindul a teherforgalom a Belgrádot Budapesttel összekötő vasútvonalon, amelynek építésében mind a technológiai, mind a pénzügyi oldalon Kína és a kínai vállalatok részt vettek, március 14-től pedig megindul a személyszállítás is. Budapest és Belgrád között kétóránként 160 kilométer per óra sebességgel fognak közlekedni a nemzetközi gyorsvonatok, napi kétszer pedig összekötve Belgrádot – Budapesten keresztül – Béccsel is – húzta alá a miniszter.

A két ország megállapodást kötött arról is, hogy az eddigi heti 42 légijárat helyett 77 fogja összekötni Budapestet a nagyobb kínai városokkal. A kínai külügyminiszter beszédében azt hangsúlyozta, hogy országa Európára lehetőségként, nem pedig veszélyként tekint.

