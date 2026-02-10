ARÉNA - PODCASTOK
Húszezer forintos bankjegyek.
Nyitókép: Pixabay

Új kormányrendelet: megakadályoztak egyes végrehajtási intézkedéseket

Infostart

Sportszervezeteket védenek egy friss törvénymódosítással bizonyos bírósági intézkedésektől.

Kormányrendelet jelent meg a bírósági végrehajtásról szóló törvény módosításáról a hétfői Magyar Közlönyben. Az intézkedés célja, hogy a sportszervezet azon pénzeszköze, amelyet részére az állam támogatásként működési célra nyújtott, ne lehessen tárgya esetleges bírósági letiltásnak, tekintettel arra, hogy az a sportszervezet által működtetett sportlétesítmények fenntartására, az ott dolgozók bérének kifizetésére, kizárólag a sporttevékenység támogatására szolgál.

A szöveg szerint az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel elrendelt intézkedés szerint „mentes a végrehajtás alól a sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdése szerinti sportszervezet részére nyújtott, működési célú állami támogatás teljes összege”.

Az intézkedés már hatályba is lépett, rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban, a rendelet hatálybalépését követően kifizetett állami támogatásra kell alkalmazni.

Új kormányrendelet: megakadályoztak egyes végrehajtási intézkedéseket

