2026. február 10. kedd Elvira
Criminal holding a knife closeup view, black background, armed attack concept.
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Elmaradt a szex, ezért több késszúrással gyilkolt a zirci férfi

Infostart / MTI

Emberölés bűntette miatt emelt vádat a Veszprém Vármegyei Főügyészség azzal a 70 éves férfival szemben, aki 2024 novemberében több késszúrással oltotta ki alkalmi ismerőse életét Zircen.

A főügyészség közleménye szerint a zirci férfi otthonába hívott egy nőt, vele szexuális kapcsolatot kívánt létesíteni.

A nővel egy férfi is érkezett, mindhárman italoztak. A vádlott közölte a nővel a szexuális együttlétre irányuló szándékát, amit az visszautasított.

A nőt kísérő férfi szóváltásba került a vádlottal, majd dulakodni kezdtek. A sértettet a vádlott több késszúrással megsebesítette. A sértett a helyszínen meghalt, a férfi védelmére siető nő pedig, akit néhány kisebb erejű vágás szintén eltalált, kórházba került.

Az ügyészség az elkövetővel szemben börtönbüntetés és a közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a Veszprémi Törvényszéknek azzal, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.

