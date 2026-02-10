Elmaradt a szex, ezért több késszúrással gyilkolt a zirci férfi

A főügyészség közleménye szerint a zirci férfi otthonába hívott egy nőt, vele szexuális kapcsolatot kívánt létesíteni.

A nővel egy férfi is érkezett, mindhárman italoztak. A vádlott közölte a nővel a szexuális együttlétre irányuló szándékát, amit az visszautasított.

A nőt kísérő férfi szóváltásba került a vádlottal, majd dulakodni kezdtek. A sértettet a vádlott több késszúrással megsebesítette. A sértett a helyszínen meghalt, a férfi védelmére siető nő pedig, akit néhány kisebb erejű vágás szintén eltalált, kórházba került.

Az ügyészség az elkövetővel szemben börtönbüntetés és a közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a Veszprémi Törvényszéknek azzal, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.