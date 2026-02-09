ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
Járművezetőt szondáztat egy rendőr Budapesten, a Váci út elején 2022. április 17-én. Országszerte közúti ellenőrzéseket tartanak húsvétkor, a rendőrök az ittas vezetők kiszűrésére koncentrálnak.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Ellepik a rendőrök a héten az utakat

Infostart

Országos ellenőrzéssorozatot indít a rendőrség: a hétfőtől kezdődő akció célja az ittas és bódult járművezetők kiszűrése. A 2026. február 9. és 15. között tartó fokozott közúti ellenőrzés Magyarország teljes területére kiterjed.

A rendőrség tájékoztatása szerint az akció elsődleges célja a közlekedésbiztonság növelése és a balesetek megelőzése. Az ellenőrzések során az egyenruhások kiemelt figyelmet fordítanak az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítására.

Az országos akció hétfőtől vasárnapig tart.

A rendőrök azt ígérik, hogy szúrópróbaszerű és célzott megállításokat, valamint alkoholszondás ellenőrzéseket tartanak.

A hatóság hangsúlyozta: a közlekedésben a józanság nem választás kérdése, hanem alapvető feltétel. A

