Ellepik a rendőrök a héten az utakat

A rendőrség tájékoztatása szerint az akció elsődleges célja a közlekedésbiztonság növelése és a balesetek megelőzése. Az ellenőrzések során az egyenruhások kiemelt figyelmet fordítanak az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítására.

Az országos akció hétfőtől vasárnapig tart.

A rendőrök azt ígérik, hogy szúrópróbaszerű és célzott megállításokat, valamint alkoholszondás ellenőrzéseket tartanak.

A hatóság hangsúlyozta: a közlekedésben a józanság nem választás kérdése, hanem alapvető feltétel. A