Nyitókép: Pixabay

Egy tekintélyes amerikai intézet szerint is a Fidesz a nyerő - mondja az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Infostart / MTI

Egy tekintélyes amerikai intézet kutatása szerint a Fidesz-KDNP a legnépszerűbb politikai erő Magyarországon, a Tisza Párt le van maradva a népszerűségi versenyben - mondta Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Kossuth rádióban.

Az elemző arra reagált, hogy az Index megbízásából készült amerikai kutatás szerint egy most vasárnap tartott választáson továbbra is a Fidesz-KDNP győzne, a felmérés szerint a választók jelentős része kockázatokat lát egy Magyar Péter vezette kormányváltásban.

Elmondta, hogy a felmérést készítő McLaughlin & Associates nagy tekintélyű, nagy tapasztalattal rendelkező, komolyan vehető intézet, amely Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök mellett más konzervatív politikusoknak is dolgozott világszerte, az Egyesült Államokban különösen sok ügyfelük van, és Magyarországon is végeznek közvélemény-kutatásokat.

Kiemelte: ezt azért érdemes elmondani, mert az elmúlt hónapokban Magyarországon nagyon sok közvélemény-kutatás látott napvilágot, ezek között sokszor nagy ellentmondás van.. "Nem mindegyik intézet számaival lehetünk ugyanannyira magabiztosak, nem mindegyik intézet számait tekinthetjük azonos módon megbízhatónak", de a McLaughlin & Associates olyan intézet, amely feltétlenül érdemes a figyelemre - mondta.

Hozzátette: az áprilisi választásig még sok idő van, választási verseny egyértelműen létezik, de

a Fidesz-KDNP fordul rá a kampányidőszak hivatalos kezdetére vezető pozícióból.

Mint mondta, rendkívül ellentmondásosak a közvélemény-kutatások, és ő azt látja, hogy a "baloldali" közvélemény-kutató intézeteknél "esélyességmenedzsment" van, önbeteljesítő jóslatként tekintenek a saját kutatásaikra, azt szeretnék elérni, hogy az általuk mért "baloldali támogatottság" valósuljon meg az ő hatásukra.

Egy tekintélyes amerikai intézet szerint is a Fidesz a nyerő - mondja az Alapjogokért Központ vezető elemzője

közvélemény-kutatás

fidesz

tisza párt

