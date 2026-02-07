Szijjártó Péter: ezért minden egyes nap nekünk meg kell küzdeni

A tárcavezető emlékeztetett: akármilyen válság is jött szembe, mi a magyar utat választottuk. Hiába omlott össze az európai pénzügyi rendszer, mi nem adóemeléssel reagáltunk, átszerveztük a gazdaságot és az európai kontinens legalacsonyabb adóit vezettük be. „Amikor ránk törtek a migránsok, nem elkezdtük simogatni őket, meg azt mondani, hogy megoldjuk, hanem lezártuk a határt, kerítést építettünk”, megállítottuk az illegális bevándorlást, és ma Magyarország egy migránsmentes ország.

Hozzátette: amikor kitört a világjárvány, Európa leggyorsabb oltási kampányát csináltuk végig, a legtöbb embert mentettük meg és a legelőször nyitottuk újra a magyar gazdaságot. Ezután pedig jött a háború, amikor nem kezdtünk fegyvert szállítani, hanem fenntartottuk a diplomáciai kapcsolatot az oroszokkal, fenntartottuk az olcsó energia vásárlását, kiálltunk, kiállunk a béke mellett és elértük, hogy bár szomszédos ország vagyunk, de Magyarország négy éve kimarad a szomszédban zajló háborúból.

És mindaddig, amíg a világ válságról válságra bukdácsolt, mi elértük, hogy ma Magyarországon 1 millióval több ember dolgozik, mint 10 éve, Európa legalacsonyabb adóit kell fizetni, Európa legalacsonyabb rezsiköltségei vannak itt „és a világ szájtátva figyeli a magyar családtámogatási modellt”. Mindezt a világot megtépázó válságok dacára tudtuk elérni – fogalmazott a tárcavezető.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: ebben a veszélyes időszakban akkor tudjuk megtartani ezeket az eredményeket, a sikereket, hogyha Brüsszelnek a nyomásgyakorlására továbbra is erős, határozott nemet, nemeket mondunk. Kiemelte: Brüsszelben elkötelezettek aziránt, hogy megváltoztassák Magyarország, a magyar kormány álláspontját.

Ehhez a magyar kormányt kell megváltoztatniuk és ezt ők pontosan tudják.

„Ezért Brüsszelben úgy döntöttek, hogy Kijevvel összefogva ők is indítanak egy pártot a magyarországi választáson az idei esztendőben. Élére odatettek egy fogott embert, aki ellen azért nem indulhattak el Magyarországon jogi eljárások, mert a mentelmi jogát az Európai Parlament háborúpárti többsége egyelőre megvédi” – mondta Szijjártó Péter.

Hozzátette: ide delegáltak a nagy nyugati energia a cégeknek lobbizó, az orosz olcsó kőolaj és földgáz vásárlásáról minket évek óta lebeszélni próbáló embereket, és egy bankvezért is, hogy ne a bankokkal, hanem az emberekkel fizettessék meg az adókat.

„Hogyha ez a párt nyerné meg a választást, ami nyilvánvalóan nem fog megtörténni, akkor ők nyilván mindenre igent mondanának Brüsszelnek, és akkor Magyarországot Brüsszelből beletolnák, Kijevből belehúznák a háborúba, a magyar emberek pénzét elvinnék Ukrajnába, a migránsok előtt pedig tárva nyitnák az ajtókat. Mi ezt soha nem fogjuk megengedni!” – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: azért indulnak a választáson, „hogy Magyarország továbbra se sodródhasson háborúba, Magyarországot továbbra se árasszák el a migránsok, Magyarországon továbbra is legyen 13. és 14. havi nyugdíj, továbbra is szájtátva figyelje a világ, hogy a magyar édesanyáknak nem kell adót fizetni és továbbra is Európa legalacsonyabb adói legyenek itt Magyarországon”.

Megjegyezte: mindaddig, amíg Brüsszel főnökét úgy hívják, hogy Von der Leyen, és mindaddig, amíg a szomszédban háború zajlik, ezt a meccset nem fújják le. „És minden egyes nap nekünk reggeltől estig az lesz a feladatunk, hogy a brüsszeli nyomásgyakorlásnak ellenálljunk” – tette hozzá.

Mint mondta, 11 éve nem tette be egyetlen egy migráns sem a lábát Magyarországra. Négy éve, hogy nem tudták belerángatni Magyarországot egy szomszédban zajló háborúba. De ez nem dőlt el 11 éve, és nem dőlt el 4 éve, ez minden egyes nap dől el.

„Ezért minden egyes nap nekünk meg kell küzdeni.

Mi minden reggel azzal kelünk, hogy pontosan tudjuk, hogy a nap folyamán számtalan nyomásgyakorlási kísérlet lesz Brüsszelből.A nap folyamán számtalan provokáció lesz Kijevből”

– jegyezte meg Szijjártó Péter.

Kiemelte: nekünk a nap folyamán az a feladatunk, hogy Magyarországot továbbra se engedjük belesodorni a háborúba és azzal fekszünk le a nap végén, hogy pontosan tudjuk, hogy holnap ugyanezzel a feladattal fogunk felkelni. „Ez egy napi feladat mindaddig, amíg Von der Leyen a brüsszeli főnök, mindaddig, amíg a szomszédban háború van, nekünk nap mint nap nemet kell mondanunk Brüsszelnek és nemet kell mondanunk Kijevnek” – jelentette ki.

„Nem, nem engedjük, hogy Magyarországot belevigyék a háborúba és nem, nem engedjük, hogy ma a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába” – mondta, hangsúlyozva, hogy ehhez „nekünk meg kell nyerni a választást, mert ha mi nem mi nyerünk, az első nap igent fognak mondani az ellenfeleink Brüsszelnek. Az első napon, ne legyenek naiv ábrándjaink” – tette hozzá Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter úgy vélte, hogy ez a parlamenti választás a választókerületekben fog eldőlni. Leginkább a vidéki választókerületekben. „Vas vármegye valamennyi polgárára számítunk, mindenkire számítunk, három győzelem kell ebből a vármegyéből” – mondta a tárcavezető.