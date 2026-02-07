ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 7. szombat Rómeó, Tódor
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Két vonat is belehajtott a sínen vesztegelő autóba Isaszegnél

Infostart / MTI

Baleset miatt Pécel és Isaszeg között szünetel a vonatforgalom, a Budapest–Hatvan–Miskolc-Sátoraljaújhely vonalon szombaton pótlóbuszos utazásra, hosszabb eljutási időkre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő járatokra kell számítani – közölte a Mávinform a honlapján.

Hajnalban egy utasokat nem szállító szerelvény ütközött egy a Pécel és Isaszeg közötti, Isaszegi úti átjáróban üresen veszteglő személygépkocsival. Az autó az ütközéskor az ellenkező irányból érkező, Gödöllőről a Keleti pályaudvarra 4.37-kor továbbindult InterRégió szerelvény vágányára került, így az is beleütközött.

A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt mindkét vágányon szünetel a forgalom Pécel és Isaszeg között. A baleset idején a fénysorompó jól működött, tilosat jelzett. Az első információk szerint senki sem sérült meg – írták.

A személyvonatok helyett Pécel és Gödöllő között pótlóbuszok közlekednek. Az InterCity-k helyett a budapesti Keleti pályaudvar és Hatvan között járnak pótlóbuszok, amelyek a két állomás között nem állnak meg.

Az S80-as személyvonatok csak a Keleti pályaudvar és Pécel között, az Agria és a Mátra InterRégiók csak Gödöllő-Eger, illetve Gyöngyös között járnak. A Miskolc felé, illetve felől közlekedő Tokaj, Hernád-Zemplén InterCity-k Hatvan állomáson fordulnak vissza Miskolc irányába.

A H8-as HÉV teljes vonalán, a 2-es metrón az Örs vezér tere és a Keleti pályaudvar között, valamint a 169E jelzésű autóbuszon a teljes útvonalon (Pécel–Budapest között) a vasúti menetjegyeket is elfogadják. Az autóbuszok Rákos vasútállomásnál is megállnak.

A Volán érintett járatain a Budapest–Gödöllő–Hatvan viszonylaton a vasúti jegyeket szintén elfogadják.

Kezdőlap    Belföld    Két vonat is belehajtott a sínen vesztegelő autóba Isaszegnél

baleset

pótlóbusz

vonat

vonatközlekedés

isaszeg

pécel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Guru jellegű ember volt” – emlékezés Vásáry Tamásra

„Guru jellegű ember volt” – emlékezés Vásáry Tamásra

Életének 93. évében elhunyt Vásáry Tamás, a nemzet művésze, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester. 1933-ban született Debrecenben. 6 éves csodagyerekként már rendszeresen koncertezett, bőven a korhatár alatt nyert felvételt a Debreceni Zenedébe. Egy zseni volt – Batta András zenetörténész, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója emlékezése az InfoRádióban.
 

Szörnyű csapás a magyar kultúrának: elhunyt Vásáry Tamás

VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump bekeményít: 25 százalékos büntetővámmal nézhet szembe, aki üzletel a Közel-Kelet hatalmával

Trump bekeményít: 25 százalékos büntetővámmal nézhet szembe, aki üzletel a Közel-Kelet hatalmával

Donald Trump amerikai elnök pénteken olyan végrehajtási rendeletet írt alá, amely másodlagos szankciókat vezet be Iránnal szemben, és vámokkal sújtja az iráni áruk és szolgáltatások importját - írta meg az Iran International.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő szerencsésen ébredt 11 ezer magyar: közel 100 milliót osztottak szét közöttük

Elképesztő szerencsésen ébredt 11 ezer magyar: közel 100 milliót osztottak szét közöttük

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/6. heti nyerőszámait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he 'didn't see' part of video with racist clip depicting Obamas as apes

Trump says he 'didn't see' part of video with racist clip depicting Obamas as apes

The US president says he "didn't make a mistake", adding he had only seen the beginning of the video before it was posted.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 7. 08:20
Így találhatja meg a legjobb gimnáziumot gyermekének
2026. február 7. 08:00
Surján Orsolya: a Nipah Indiában már emberről emberre is terjed, de itthon még nem kell aggódnunk
×
×
×
×