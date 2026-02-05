ARÉNA - PODCASTOK
vízpart kövek kavicsok strand
Nyitókép: Pixabay

Kiderült, mi áll a Pátkai-víztározó drasztikus pusztulása mögött

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Elsősorban a nem megfelelő halgazdálkodás és a túlzott tápanyagterhelés, nem pedig a mezőgazdasági tevékenység áll a Pátkai-víztározó drasztikus vízminőség-romlása mögött – állapította meg az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének legfrissebb kutatása. A szakemberek szerint a tározó rehabilitációja elengedhetetlen a Velencei-tó jövője szempontjából.

A Pátkai-víztározót a zámolyival együtt az 1970-es években hozták létre, hogy így biztosítsák a Velencei-tó nyári vízutánpótlását, emellett a tározók horgászati és rekreációs célokat is szolgáltak. A Pátkai-víztározót azonban 2024-ben le kellett engedni. Ezt megelőzően vizsgálták az ELTE szakemberei a rossz vízminőségű, veszélyeztetett tározót.

Az ELTE kutatócsoportja a Hydrobiologia című szakfolyóiratban publikált tanulmányában modern paleoökológiai és geokémiai módszerekkel vizsgálta a víztározó elmúlt negyven évének ökológiai folyamatait. A kutatók azt szerették volna megérteni, hogy mi áll a drasztikus vízminőség-romlás mögött, és mit lehet tenni a Velencei-tó vízpótlásában kulcsszerepet játszó tározó megmentése érdekében.

A Magyari Enikő egyetemi tanár vezetésével végzett kutatás során egy 54 centiméter hosszú üledékfurat elemzésével rekonstruálták a víztározó állapotát 1983-tól napjainkig.

Az Éghajlatváltozás Nemzeti Labor keretében formálódott kutatócsoport az üledékben megőrződött árvaszúnyog-maradványok, pollenek és az alkalmazott átfogó geokémiai analízis alapján három jól elkülöníthető korszakot azonosított.

Az 1983 és 1997 közötti, kialakítást követő időszakot az 1990-es évek elején a lecsapolás, majd a tározó újratöltése zavarta meg. Az instabil időszakot oxigénszegény környezet, magas hordalékarány, alacsony biológiai produktivitás jellemezte.

A vizsgálat alapján az 1997-től 2015-ig tartó időszak volt a tározó „aranykora”. Ebben az időszakban a stabil vízszintnek köszönhetően gazdag hínárnövényzet alakult ki, javult a fenékvizek oxigénellátottsága, nőtt az ökológiai sokféleség. A kutatók ezt az időszakot jelölték ki hivatalos referenciaállapotként a helyreállításhoz.

Ezt követően, 2015–2022 között a legfiatalabb rétegekben gyors ütemű vízminőségromlást, a szervesanyag-tartalom drasztikus növekedését tapasztalták a kutatók, amely során a tározó oxigénhiányos, hipertróf állapotba került. A tömeges halpusztulás és a vízpótló funkció elvesztése a tározó 2024-es leürítéséhez vezetett.

Tombor Eszter, a tanulmány első szerzője kiemelte: az eredmények rámutattak, hogy a vízminőség romlásának hátterében elsősorban a tározón belüli halgazdálkodás, az intenzív haltelepítés és etetés, valamint a befolyó vizek magas tápanyagterhelése áll. Ezek oka pedig kapcsolódik a klímaváltozás okozta szélsőséges csapadékeloszláshoz. A negatív hatásokhoz társult emellett a tározót tápláló Császár-víz vizének elvezetése a patak felső szakaszán, ami miatt a mederben magas a tisztított kommunális szennyvíz aránya.

A szerzők hangsúlyozták, hogy

a Velencei-tó biztonságos vízpótlása érdekében elkerülhetetlen a Pátkai-víztározó ökológiai helyreállítása

A szakértők javaslatai között szerepel a körültekintő mederkotrás, a horgászat szabályozása, a ragadozó halak arányának növelése és a Császár-víz vízminőségének javítása. A cél a tározó 1997 és 2015 közötti stabil, egészséges állapotának visszanyerése.

Magyari Enikő az InfoRádióban elmondta: a kisebb mértékű mederkotrással párhuzamosan diverzebb halfaunát hoznának létre a víztározóban, amelyben a ragadozó halak is jelentősebb szerepet kapnának és ez által a növényevők száma kontrollálva lesz. Hozzátette:

ha jobban szabályozott mederbe terelődik a horgászat, akkor biztosítható lenne a megfelelő vízminősége a tározónak.

Ezzel a Pátkai-víztározó megint rekreációs helyszín lehetne, valamint szükség esetén ismét biztosítani tudná a Velencei-tó vizének utánpótlását.

KAPCSOLÓDÓ HANG

