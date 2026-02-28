ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. február 28. szombat Elemér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy szénabála teteje homályos háttérrel.
Nyitókép: Unsplash

Lefoglalta és leplombálta a rendőrség a lómenhely szénabáláit

Infostart

A Mezőgazdasági Minisztériummal is perben álló lómenhely vezetője szerint elszámolási vita vagy politikai indíttatás lehet a soron kívül elrendelt nyomozás oka.

Csütörtökön rendőrségi nyomozók foglalták le a siófok-töreki lómenhely báláit, miután szénalopás gyanúja miatt büntetőeljárás indult a menhelyt fenntartó alapítvány vezetője, Czinkóczky Csaba ellen – írja a 24.hu.

„A rendőrségi kihallgatásom után kijöttek kutatni a helyszínre a nyomozók. Az itt levő bálákat nemzeti színű szalaggal körbetekerték, és leplombálták. Amikor megkérdeztem tőlük, hogy mit adjak enni a lovaknak, azt felelték, hogy erre nem tudnak válaszolni” – nyilatkozta az alapítványvezető a lapnak.

A lefoglalásról videó is készült, az eljáró nyomozó pedig azt mondta, a jegyzőkönyvben tud nyilatkozni a panaszjogáról, és az ügyészség eldönti, jogszerű-e a lefoglalás vagy sem. Ha nem, akkor hatályon kívül lesz helyezve. Arra a kérdésre viszont, hogy addig mit egyenek a lovak, nem tudott válaszolni.

Czinkóczky Csaba elmondása szerint a fű csak április közepére nő akkorára, hogy a lovak legelni tudjanak, addig a széna biztosította volna az élelmezésüket. A rendőrségi akció óta viszont általa sosem látott összefogást tapasztalt: a szomszédok hoztak tápot, így megvolt a lovak reggelije, és sorra kapják a felajánlásokat.

A menhelyvezető szerint politikai indíttatás is lehet a soron kívül elrendelt nyomozás hátterében, ezeket a szénabálákat ugyanis a Tisza Párt két vezetőjével, Radnai Márkkal és Nagy Ervinnel együtt görgették pár héttel ezelőtt, erről a politikus és a színész is posztolt videót. Ezt követően születhetett a feljelentés a lómenhely vezetője szerint, aki teljesen abszurdnak tartja a büntetőeljárást.

„A szénabálák a lómenhely 35 hektárnyi legelőjéről vannak, amely felesben a volt társam tulajdona volt, amit előszerződés szerint megvásároltunk tőle. Az elővásárlási jogára hivatkozva az egyik vállalkozó megpróbált megelőzni, de a kormányhivatal döntését a bíróság megsemmisítette. Itt legfeljebb elszámolási vitáról lehet szó” – nyilatkozta a lapnak Czinkóczky Csaba.

Kezdőlap    Belföld    Lefoglalta és leplombálta a rendőrség a lómenhely szénabáláit

rendőrség

nyomozás

állatvédelem

lefoglalás

takarmány

szénabála

siófok-törek

lómenhely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vészjósló ígéret Iránról: ez nem egynapos háború lesz

Vészjósló ígéret Iránról: ez nem egynapos háború lesz
Az amerikai hadsereg arra készül, hogy napokon keresztül fogják támadni az iráni célpontokat, a teheráni vezetés pedig pusztító választ ígér. Az összes amerikai támaszpontot és izraeli célpontokat is támadnak az iráni rakéták.
 

Már civil áldozatai is vannak a csapásoknak - hírek percről percre

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

Figyelmeztetést adott ki a Budapest Airport az iráni háború miatt

Donald Trump bejelentette: nagyszabású amerikai katonai akció indult Irán ellen

Megvan az iráni ellencsapás terve: áttételesen ütne vissza Amerikára

Elszabadulahtnak az olajárak az iráni háború miatt, lépni készül az olajkartell

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

Orbán Viktor: ebben a vármegyében a cél nem a kétharmad, hanem a három harmad

Orbán Viktor: ebben a vármegyében a cél nem a kétharmad, hanem a három harmad

Tizenegyedik állomására ért a kormánypártok háborúellenes gyűléssorozata, ezúttal Esztergomban gyűltek össze a DPK-sok. A miniszterelnök ismét beszédet mondott és kérdésekre válaszolt. Beszámolt arról is, hogyan tervezik megtörni Ukrajna olajblokádját, mennyi idő kellene a százhalombattai finomító más olajra való átállításához. Beszámolt arról is, hogy kiépült a magyar drónvédelmi rendszer.
 

Orbán Viktor terepszemlét tartott Százhalombattán

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megindult Irán megtorlása: több országot ért támadás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Megindult Irán megtorlása: több országot ért támadás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Ma reggel Izrael bejelentette: megelőző csapást indítottak Irán ellen. A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen történik, katonai célpontok mellett az iráni vezetőket is támadják. Teherán környékén több robbanásról is jöttek felvételek - helyi források szerint Izrael több napon át húzódó harcokkal számol. Donald Trump elnök bejelentést tett: a cél az atomprogram és a ballisztikus rakéták leszerelése, valamint az iráni iszlamista rezsim megbuktatása. Irán ellencsapást indított - az izraeli légvédelem dolgozik, közben arról jönnek hírek, hogy Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arabáit és az Emírségeket is támadás érte. Cikkünk folyamatosan frissül az Irán elleni katonai művelet fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döntöttek: már ki is lőtték a medvét, miután az fényes nappal rátámadt egy férfira a saját kertjében

Döntöttek: már ki is lőtték a medvét, miután az fényes nappal rátámadt egy férfira a saját kertjében

A bukaresti kormány novemberben egyszerűsítette a medvetámadások esetén alkalmazandó eljárást, lehetővé téve, hogy azonnal kilőjék a településekre bejáró barnamedvéket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran leadership sites targeted by US and Israel as Tehran retaliates with strikes across region

Iran leadership sites targeted by US and Israel as Tehran retaliates with strikes across region

US President Donald Trump says "major combat operations" are under way, and calls for Iranians to rise up and "take over your government".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 28. 13:40
Figyelmeztetést adott ki a Budapest Airport az iráni háború miatt
2026. február 28. 12:53
Orbán Viktor: ebben a vármegyében a cél nem a kétharmad, hanem a három harmad
×
×