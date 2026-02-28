Lefoglalta és leplombálta a rendőrség a lómenhely szénabáláit

Csütörtökön rendőrségi nyomozók foglalták le a siófok-töreki lómenhely báláit, miután szénalopás gyanúja miatt büntetőeljárás indult a menhelyt fenntartó alapítvány vezetője, Czinkóczky Csaba ellen – írja a 24.hu.

„A rendőrségi kihallgatásom után kijöttek kutatni a helyszínre a nyomozók. Az itt levő bálákat nemzeti színű szalaggal körbetekerték, és leplombálták. Amikor megkérdeztem tőlük, hogy mit adjak enni a lovaknak, azt felelték, hogy erre nem tudnak válaszolni” – nyilatkozta az alapítványvezető a lapnak.

A lefoglalásról videó is készült, az eljáró nyomozó pedig azt mondta, a jegyzőkönyvben tud nyilatkozni a panaszjogáról, és az ügyészség eldönti, jogszerű-e a lefoglalás vagy sem. Ha nem, akkor hatályon kívül lesz helyezve. Arra a kérdésre viszont, hogy addig mit egyenek a lovak, nem tudott válaszolni.

Czinkóczky Csaba elmondása szerint a fű csak április közepére nő akkorára, hogy a lovak legelni tudjanak, addig a széna biztosította volna az élelmezésüket. A rendőrségi akció óta viszont általa sosem látott összefogást tapasztalt: a szomszédok hoztak tápot, így megvolt a lovak reggelije, és sorra kapják a felajánlásokat.

A menhelyvezető szerint politikai indíttatás is lehet a soron kívül elrendelt nyomozás hátterében, ezeket a szénabálákat ugyanis a Tisza Párt két vezetőjével, Radnai Márkkal és Nagy Ervinnel együtt görgették pár héttel ezelőtt, erről a politikus és a színész is posztolt videót. Ezt követően születhetett a feljelentés a lómenhely vezetője szerint, aki teljesen abszurdnak tartja a büntetőeljárást.

„A szénabálák a lómenhely 35 hektárnyi legelőjéről vannak, amely felesben a volt társam tulajdona volt, amit előszerződés szerint megvásároltunk tőle. Az elővásárlási jogára hivatkozva az egyik vállalkozó megpróbált megelőzni, de a kormányhivatal döntését a bíróság megsemmisítette. Itt legfeljebb elszámolási vitáról lehet szó” – nyilatkozta a lapnak Czinkóczky Csaba.