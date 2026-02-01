ARÉNA - PODCASTOK
Pablo, a rendőrségi akció közben talált kistigris a Fővárosi Állat- és Növénykertben.
Nyitókép: Facebook/hirado.hu/Székely Orsolya

Szépen cseperedik Pablo, friss képek érkeztek a kistigrisről

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A rendőrségi akció során talált nagymacska-kölyök köszöni szépen, nagyon jól érzi magát a Fővárosi Állat- és Növénykertben.

A Fővárosi Állat- és Növénykert kis sztárja szépen fejlődik: Pablo mostanra elérte a 20 kilogrammot, élénk, játszik – írja Facebook-bejegyzésében a hirado.hu.

Az állatkert viszont megragadta az alkalmat, és ismét felhívta rá a figyelmet, hogy a tigris nem háziállat. Lehet, hogy nagyon aranyos, de akkor is egy vadállat, akinek nem gazdára, hanem biztonságra és szakértő gondoskodásra van szüksége.

A friss képeken is látszik, milyen sokat fejlődött a csíkos kis árva, és milyen kellemesen belakta ideiglenes kifutóját az állatkertben. A fotók a hirado.hu bejegyzésében tekinthetők meg.

×