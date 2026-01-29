Téves pénzlevonás történhetett a népszerű bank ügyfeleinél

Tévesen vonhatott le pénzt az OTP redszere azoktól, akik hétfőn látogattal el a bank valamelyik automatájához.

„Egy technikai probléma miatt a 2026. január 26-án indított készpénzfelvételek esetében előfordulhatott, hogy ATM-jeink olyan kártyák esetében is felszámoltak ATM-használati díjat, amelyek esetében ez nem volt indokolt. A rendszer működése helyreállt. A tévesen levont díjakat automatikusan visszautaljuk az érintettek számlájára. Az okozott kellemetlenségért az érintettek elnézését kérjük” – írja az OTP Bank közleménye nyomán a Femcafe.

Mint írják, a banki jogszabályok és a fogyasztóvédelmi előírások alapján a bank felelőssége, hogy a téves tranzakciókat korrigálja.

Mivel az OTP üzemelteti hazánk legnagyobb ATM-hálózatát, így előfordulhatnak, sőt szinte elkerülhetetlenek időnként a technikai problémák. A bankoknak kötelességük átláthatóan kommunikálni, kivizsgálni a panaszokat és helyreállítani a hibákat. Az ügyfélnek pedig joga van kérdezni, utánajárni, és ha szükséges, akár fogyasztóvédelmi szervekhez fordulni – teszi hozzá a portál.