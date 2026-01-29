ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 29. csütörtök Adél
Az OTP Bank fiókja a Ferenc körúton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az elsõ lakásukat megszerzõ fiatalok számára a piacinál jóval kedvezõbb feltételekkel váljon elérhetõvé a saját otthon megszerzése.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Téves pénzlevonás történhetett a népszerű bank ügyfeleinél

Infostart

Aki OTP-s bankautomatánál vett fel készpénzt az elmúlt napokban, attól lehetséges, hogy tévesen vont le egy bizonyos összeget a pénzintézet. Ezért elnézést kérnek.

Tévesen vonhatott le pénzt az OTP redszere azoktól, akik hétfőn látogattal el a bank valamelyik automatájához.

„Egy technikai probléma miatt a 2026. január 26-án indított készpénzfelvételek esetében előfordulhatott, hogy ATM-jeink olyan kártyák esetében is felszámoltak ATM-használati díjat, amelyek esetében ez nem volt indokolt. A rendszer működése helyreállt. A tévesen levont díjakat automatikusan visszautaljuk az érintettek számlájára. Az okozott kellemetlenségért az érintettek elnézését kérjük” – írja az OTP Bank közleménye nyomán a Femcafe.

Mint írják, a banki jogszabályok és a fogyasztóvédelmi előírások alapján a bank felelőssége, hogy a téves tranzakciókat korrigálja.

Mivel az OTP üzemelteti hazánk legnagyobb ATM-hálózatát, így előfordulhatnak, sőt szinte elkerülhetetlenek időnként a technikai problémák. A bankoknak kötelességük átláthatóan kommunikálni, kivizsgálni a panaszokat és helyreállítani a hibákat. Az ügyfélnek pedig joga van kérdezni, utánajárni, és ha szükséges, akár fogyasztóvédelmi szervekhez fordulni – teszi hozzá a portál.

