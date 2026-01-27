Katasztrófával fenyegetik Budapest csatornarendszerét a zsírszörnyek

Az elmúlt években a Fővárosi Csatornázási Művek munkatársai egyre gyakrabban találkoznak olyan súlyos csatornablokkokkal, amelyeket az otthonokból lefolyó zsír és a WC-be dobott nedves törlőkendők hoznak létre. Ezek a képződmények zsírszörny vagy angol szóval fatberg néven is ismertek – írja a Pénzcentrum.

Ezek a méretes dugulások akkor alakulnak ki, amikor a konyhai zsiradékok, olajok és egyéb zsíros anyagok a nedves törlőkendőkkel és más nem vízben oldódó termékekkel érintkeznek a csatornarendszerben.

A különböző zsiradékok lehűlnek és megszilárdulnak a lefolyóban, a törlőkendők pedig lassan bomlanak el, így az egész egy szilárd, rugalmas tömeggé áll össze, ami képes elzárni a csöveket és meggátolni a szennyvíz elfolyását.

Ez nem egy új jelenség, viszont Budapesten az utóbbi években nagyon sok üzemzavar és dugulás kapcsolódik hozzá. A Csatornázási Művek szerint korábban ritkábban fordult elő ilyen probléma, ma azonban napi szinten kell foglalkozniuk a zsíros tömegek felszámolásával az átemelőtelepeken és a csatornahálózatban.

A probléma mögött részben az áll, hogy a nedves törlőkendők gyártói gyakran azt sugallják, hogy a termékek „lefolyóbarátok” vagy „WC-be dobhatók”, miközben valójában sokuk sokáig megmarad szilárd formában a csatornarendszerben. Más országokban tanulmányok szerint a csatornarendszerben okozott elzáródások jelentős részét ezek a termékek okozzák, a nedves törlők és egyéb nem bomló anyagok akár a dugulások 90 százalékához is hozzájárulnak.

A Fővárosi Csatornázási Művek elmondta a lapnak, hogy a közcsatorna-dugulások száma az elmúlt években enyhén csökkenő tendenciát mutatott: 2023-ban 314, 2024-ben 259, 2025-ben pedig 230 db dugulást kellett elhárítania a szakembereknek. A társaság tapasztalatai szerint ezek az üzemzavarok lassítják és nehezítik a szennyvíz elvezetését, valamint elöntésveszéllyel járnak.

Szélsőséges esetben a visszaduzzasztás mértéke elérheti azt a szintet, hogy a szennyvíz a tisztítónyílásokon vagy a lefolyókon keresztül a felszínre jut.

„A zsírdugók leggyakrabban éttermek, gyorsétkezdék és ipari élelmiszerfeldolgozók környezetében alakulnak ki. Ezeken a helyeken jellemző gond a zsírfogó berendezések hiánya vagy nem megfelelő karbantartása, ami miatt a szennyezett zsiradék a bekötővezetéken keresztül a közcsatornába kerül, majd az áramlás irányában továbbhaladva lerakódik a hálózatban” – jegyezte meg az FCSM Zrt.

Azt is elárulták, hogy a koronavírus-járvány lecsengését követően kissé csökkent az ezzel összefüggésbe hozható esetek száma, de a nedves törlőkendők és szálas anyagok sajnos továbbra is jelen vannak a csatornahálózatban. Egy a fővárosi lakosság körében végzett felmérés alapján egyre tudatosabbak a felhasználók.

A vállalat javaslatokat is megfogalmazott a dugulások elkerülése érdekében: