Zárva tábla egy szórakozóhely ajtaján.
Nyitókép: Police.hu

Veszélyhelyzeti szabályok: bezártak egy népszerű szórakozóhelyet – fotók

Infostart

A Szegedi Rendőrkapitányság munkatársai sikeres rendőri intézkedés keretében lepleztek le és számoltak fel egy helyi szórakozóhelyen folytatott kábítószer-kereskedelmi tevékenységet – írja a police.hu.

A Szegedi Rendőrkapitányság 2026. január 23-án a kábítószer előállításának, használatának, terjesztésének és népszerűsítésének tilalmával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 360/2025. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján az általános közigazgatási eljárása keretében egy szegedi szórakozóhelyet ideiglenesen bezárt.

A bezárt szórakozóhellyel összefüggésben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúja merült fel, a Szegedi Rendőrkapitányság több, kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indított eljárást folytat.

A Délmagyar cikke szerint az egykor Gin Tonic-ként ismert Wesselényi utcai szórakozóhelyről van szó, amely most Sunder Club a neve.

A rendőrség a DELTA Program keretében harcol a kábítószer-kereskedelem ellen. Aki ilyen bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es, ingyenes segélyhívón – olvasható a police.hu oldalon.

Rendőrségi intézkedés Szegeden. Fotó: Police.hu
Rendőrségi intézkedés Szegeden. Fotó: Police.hu

