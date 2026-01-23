ARÉNA - PODCASTOK
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Gyermekpornográfia: ítéletet hozott a Miskolci Törvényszék

Infostart / MTI

A Miskolci Törvényszék gyermekpornográfia bűntettének minősített esetei miatt 6 év szabadságvesztésre ítélt egy mezőkövesdi férfit, aki 12 évesnél fiatalabb gyermekekről készült pornográf felvételeket töltött fel közösségi média felületekre – közölte pénteken a törvényszék sajtóosztálya.

Mint írták, a vádlott 2021 áprilisa és 2022 októbere között különböző felhasználónevekkel és adatokkal regisztrálva esetenként sanyargatást is ábrázoló videófelvételeket is közzétett. Informatikai eszközein 145 gyermekpornográf jellegű fényképet tárolt.

Az ítélet mellett a törvényszék véglegesen eltiltotta a férfit bármely olyan foglalkozástól vagy más tevékenységtől, amelyben 18 évesnél fiatalabb személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna – közölték.

Az ítélethozatalkor súlyosító körülmény volt a cselekmények többszörös halmazata, a felvételek nagy száma és a hasonló bűncselekmények gyakorisága. Enyhítő körülmény volt a vádlott büntetlen előélete és a hatósággal való együttműködése mellett az, hogy a cselekmények nagy részében beismerő vallomást tett, valamint megbánta tetteit – áll a közleményben.

