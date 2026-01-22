A béke jegyében lépett a kormány – friss határozat jelent meg

Mint ebben olvasható, a magyar kormány feladata, hogy Magyarországot a békés, stabil fejlődés útján tartsa ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban, így kész támogatni minden olyan globális kezdeményezést, amelynek célja a béke elérése, ennek érdekében a kormány egyetért a Béke Tanács Alapokmánya bemutatott szövegével.

A határozat egyrészt megállapítja, hogy az Alapokmányhoz való csatlakozás pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár, másrészt felhatalmazza a miniszterelnököt vagy az általa kijelölt személyt az Alapokmány bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására. Felhívja továbbá a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Alapokmány szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki.

Végül elfogadja az Alapokmány kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Alapokmány végleges szövegének megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a kormány a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki – derül ki a Magyar Közlönyből.