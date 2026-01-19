Orbán Balázs: „azért kampányolunk, hogy Magyarország ne forduljon az adóemelés és a háború brüsszeli irányába”

A következő hetekben minden választópolgárral személyesen találkoznának, és nem tartja irreális célkitűzésnek a kormánypártok 2022-es választási eredményének megismétlését sem – mondta Orbán Balázs az Indexnek adott interjújában. A miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz országos kampányfőnöke a Tisza Pártot „bizonytalan, kontúrtalan, Brüsszel és Kijev által támogatott kísérlet”-nek nevezte, és arra figyelmeztetett: nem a kísérletezés idejét éljük.

A politikai igazgató kijelentette: reális az esélye annak, hogy belesodródjunk a háborúba, miközben Brüsszelből azt kérdezik, hajlandóak vagyunk-e több százezer milliárd forintot Ukrajna támogatására költeni.

„A háborúpárti kormányok Európa-szerte adóemeléseket és megszorításokat vezetnek be. Mi azért kampányolunk, hogy Magyarország ne forduljon ebbe a brüsszeli irányba”

– fogalmazott. Orbán Balázs a hétvégi miskolci Fidesz-rendezvény kapcsán azt mondta, „megvannak a jelöltjeink, erősek, egységesek és magabiztosak vagyunk. Világos, pozitív üzenetet fogalmaztunk meg Magyarország számára, és teljesen egyértelmű, mire kérünk felhatalmazást”.

A kérdésre, hogy volt-e „üvöltözés a kampánycsapatukban, mert Magyar Péter lefoglalt egy domaint a Fidesz új szlogenjével”, azt mondta, „mi nem domaineket akarunk lefoglalni, hanem választást akarunk nyerni”. Úgy fogalmazott: „nálunk nem divat a domainfoglalás, mert van egy honlapunk, a fidesz.hu, ami már több évtizede működik. Azt szokták mondani – régi kampányszakértőktől tanultam –, hogy soha nem szabad megakadályozni az ellenfelet abban, hogy hibázzon. Az, hogy a kampányeseményről, a kongresszusról és a Fidesz üzenetéről napokig beszélt az ország – vagyis arról, hogy egy bizonytalan világban mi vagyunk a biztos választás –, szerintem ajándék az ellenféltől”.

A kampányfőnök azt mondta: „nyíltak és egyenesek vagyunk: elmondjuk, hogy mit szeretnénk, és mire kérünk felhatalmazást. Az ellenfél alakoskodó és behízelgő politikát folytat: egyszer ezt mondja, máskor azt. Szerintem ezt ma már mindenki látja, és a többség nem szereti. A Tisza Párt egy bizonytalan, kontúrtalan, Brüsszel és Kijev által támogatott kísérlet, de most nem a kísérletezés idejét éljük” – fogalmazott, hozzátéve

„Magyar Péter egy simlis alak, mindig az volt, most meg már kintről rángatják dróton, érdektelen, hogy mit kommunikál, az a kérdés, hogy mi a vele szembeni elvárás.”

Orbán Balázs szerint „ma Európa-szerte minden választás a biztonság kérdéséről szól: háborúról, migrációról, gazdasági kilátásokról és arról, hogy a következő generáció jobban vagy rosszabbul él-e majd. Itt, Magyarországon az ellenfél inkább azt szeretné, ha a kampány szelfikről és domainfoglalásokról szólna, miközben a valódi, civilizációs téttel bíró kérdésekről hallgat vagy félrevezetően beszél. Ők maguk is elismerték: ha a választók pontosan tudnák, hogy mire készülnek, megbuknának.”

A Fidesz kampányáról azt mondta: „még ellenzéki elemzők is elismerik, hogy a Fidesz dinamikus, Orbán Viktor személyes jelenléte jót tesz a kampánynak, önbizalmat ad az aktivistáknak, és a Fidesznek reális, egyértelmű esélye van a választások megnyerésére.”

A kérdésre, hogy honnan jött „a Fidesz a biztos választás” kampányszlogen, azt mondta: „a szlogen a Fidesz identitásából fakad. Válságos, bizonytalan helyzetekben az emberek nem azt kérdezik, ki cukiskodik a leghatékonyabban, hanem azt, hogy kire lehet számítani. Ezt a kérdést helyezzük a választás középpontjába. A Fidesz harmincöt éves történetre tekinthet vissza: antikommunista gyökerekkel, nemzeti, patrióta és alkotmányos hagyománnyal, migrációellenes politikával, valamint a brüsszeli birodalmi törekvésekkel és a háborúval szembeni kiállással.

Munka mindenkinek, kevesebb adó, több bér, több lehetőség. Tizenhat éve kormányzunk, és mindenki tudja, mire számíthat tőlünk.

A túloldalon azonban Brüsszel és Kijev által nyíltan megtámogatott kirakatpolitika áll, leginkább balliberális közpolitikai elvekkel megtámogatva. Egy bizonytalan világban ettől nem sok biztatót lehet várni. Ebből a helyzetértékelésből következik a Fidesz a biztos választás üzenete” – mondta Orbán Balázs, aki szerint még azok is jól járnak a Fidesz kormányzásával, akik nem a kormánypártok szavazói, mert „ők is megkapják a 14. havi nyugdíjat, számukra is elérhető a családi adócsökkentés, nem sorozzák be őket vagy az unokáikat, és nem küldik Ukrajnába harcolni a szeretteiket”.