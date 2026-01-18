Kifakadt a hókotrós, elmagyarázza, hogy miért bántja őket a sok bírálat

A közvélemény részéről gyakran felmerülő kérdés, hogy a munkagépek miért haladnak el bizonyos utcák mellett felemelt tolólappal vagy sószórás nélkül. A szolnoki szakember tájékoztatása szerint a hóeltakarítás nem egyéni döntések, hanem egy előre meghatározott, több fázisból álló munkaterv alapján történik - írja a szoljon.hu.

A gépkezelők nem térhetnek el a számukra kiadott útvonaltól.

Hiába haladnak át egy adott szakaszon, ha az a feladattervben későbbi időpontra vagy más egységhez van rendelve, ott nem kezdhetik meg a munkát.

A takarítás minden településen fokozatokra van osztva

Először a főútvonalak, a tömegközlekedési útvonalak és a közintézményekhez vezető utak felszabadítása történik meg, a mellékutcák és zsákutcák csak ezt követően kerülhetnek sorra.

Technikai kihívások és koncentráció

A hókotró vezetése a téli útviszonyok között fokozott figyelmet igényel, amit a helybéliek gyakran alábecsülnek. A sofőrnek a csúszós útburkolat mellett egyszerre kell felügyelnie:

A hatalmas méretű tolólap biztonságos navigálását a parkoló autók között.

A sószóró berendezés folyamatos és megfelelő működését.

A környező forgalom kiszámíthatatlan manővereit.

A kritikai észrevételek jelentős része azt sérelmezi, hogy a reggeli órákban még nem minden szakasz járható. A gépjárművezető hangsúlyozta, hogy a munkálatok legtöbbször már az éjszakai órákban megkezdődnek, miközben az emberek többsége pihen. A cél minden esetben az, hogy a reggeli csúcsidőre a fő közlekedési csomópontok biztonságossá váljanak.

A szakma képviselői szerint a jelenlegi helyzetben a türelem és a szakmai protokoll megértése segíthetné leginkább a hatékony munkavégzést.

A negatív kommentekkel szemben a szakember kiemelte, hogy az összefogás és a közfeladatot ellátók munkájának elismerése elengedhetetlen a rendkívüli időjárási helyzetek kezeléséhez.