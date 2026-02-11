Hónapokig nem nyithat ki egy szórakozóhely egy elkapott díler miatt

A Békési Rendőrkapitányság munkatársai február 7-én, 23:30 körül Mezőberényben, egy szórakozóhelyen elfogtak, majd őrizetbe vettek egy kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésével gyanúsítható férfit – írja beszámolójában a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A 32 éves helyi lakos a nyomozás eddigi adatai szerint több vendégnek adott el tiltott bódító hatású szert és maga is fogyasztott az anyagból. Amikor a rendőrök rajtaütöttek, több mint 400 ezer forint volt nála, a gyanú szerint bűncselekményből származó pénzt lefoglalták tőle.

A szórakozóhelyet a rendőrség 2026. február 10-én ideiglenesen bezáratta, a tulajdonosnak kézbesített közigazgatási határozatban foglaltaknak megfelelően három hónapig nem nyithat ki.