ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.51
usd:
320.16
bux:
129447.89
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Hónapokig nem nyithat ki egy szórakozóhely egy elkapott díler miatt

Infostart

A rendőrség tájékoztatása szerint az ideiglenesen bezárt diszkóban elkapott férfi a vendégeknek árusította a kábítószert, és maga is fogyasztott belőle.

A Békési Rendőrkapitányság munkatársai február 7-én, 23:30 körül Mezőberényben, egy szórakozóhelyen elfogtak, majd őrizetbe vettek egy kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésével gyanúsítható férfit – írja beszámolójában a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A 32 éves helyi lakos a nyomozás eddigi adatai szerint több vendégnek adott el tiltott bódító hatású szert és maga is fogyasztott az anyagból. Amikor a rendőrök rajtaütöttek, több mint 400 ezer forint volt nála, a gyanú szerint bűncselekményből származó pénzt lefoglalták tőle.

A szórakozóhelyet a rendőrség 2026. február 10-én ideiglenesen bezáratta, a tulajdonosnak kézbesített közigazgatási határozatban foglaltaknak megfelelően három hónapig nem nyithat ki.

Kezdőlap    Bűnügyek    Hónapokig nem nyithat ki egy szórakozóhely egy elkapott díler miatt

rendőrség

büntetés

kábítószer

szórakozóhely

bezárás

kábítószer-kereskedelem

díler

mezőberény

békés vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Charaf Hassan: a BME-diploma útlevél mindenhova a világban

Charaf Hassan: a BME-diploma útlevél mindenhova a világban
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora szerint reális cél, hogy az egyetem 2030-ra a világ legjobb száz intézménye közé kerüljön. Charaf Hassan az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy a fenntartóváltással megindult az a lendület, amely a Műegyetemet a nemzetközi élvonalba emelheti.
„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

Szijjártó Péter szerint a brüsszeli-kijevi együttműködésben a terv az, hogy Magyarországot mint akadályt kiiktassák. Ha ezt megteszik, azzal bármely tagországot kiiktathatják később a brüsszeli döntéshozatalból – állította a külgazdasági és külügyminiszter.
 

Orbán Viktor: a Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet

Kormányinfó: új információkat közöl szerdai ülése után a kormány csütörtökön

Egyszeri többszázezres juttatásról döntött Pintér Sándor belügyminiszter

A kínai külügyminisztert fogadta Szijjártó Péter
budapest

A kínai külügyminisztert fogadta Szijjártó Péter

Február 27-én a teherforgalom, majd március 14-től a személyszállítás is megindul a Budapest–Belgrád vasútvonalon. Az eddigi heti 42 helyett 77 légijárat fogja összekötni Budapestet a nagy kínai városokkal.
VIDEÓ
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyengélkedett ma a magyar tőzsde, estek a blue chipek

Gyengélkedett ma a magyar tőzsde, estek a blue chipek

Felemás volt a hangulat ma a világ tőzsdéin, a magyar piacon pedig folytatódott a korrekció, a blue chipek szinte kivétel nélkül mínuszban zártak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mohács felkészült: startol a Busójárás, százezrek várják a maskarások idei télűzését + Videó

Mohács felkészült: startol a Busójárás, százezrek várják a maskarások idei télűzését + Videó

Több mint 2700 maskarás, 76 busócsoport és hat napon át tartó, zajos téltemetés: csütörtökön kezdetét veszi a mohácsi busójárás, Magyarország legismertebb farsangi népszokása.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Canada mourns with you, tearful PM Carney tells town where nine killed in shootings

Canada mourns with you, tearful PM Carney tells town where nine killed in shootings

Mark Carney says it's a "difficult day" for Tumbler Ridge in British Columbia, where two shootings happening at a secondary school and home.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 12:13
Hetedszer is „nem” Magda Marinko szabadulására
2026. február 11. 07:00
„Művelt és karizmatikus” anya- és tömeggyilkos rém horrortörténetét hozták nyilvánosságra – sürgős
×
×
×
×