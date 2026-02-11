ARÉNA - PODCASTOK
police car on the street close up
Nyitókép: Fedorovekb/Getty Images

Sok német nőt ér szexuális erőszak, de elhallgatják

Infostart / MTI

Németországban a nők ellen elkövetett szexuális bűncselekmények hivatalos száma vélhetően csak a valódi szám töredéke, az áldozatok többsége ugyanis továbbra sem tesz bejelentést a velük történtekről – derült ki a berlini kormány megbízásából készült, kedden közzétett átfogó felmérésből.

A tanulmányban rámutatnak arra, hogy bár a nők gyakrabban válnak szexuális bűncselekmény áldozataivá, mint a férfiak, még mindig ők azok, akik ritkábban fordulnak a hatóságokhoz emiatt.

Az összeállítók szerint az utóbbi öt évben a nők mintegy másfél, a férfiak pedig 0,2 százaléka vált nemi erőszak vagy egyéb, szexuális jellegű bűncselekmény áldozatává, ám az érintett nők mindössze 3 százaléka nyilatkozott úgy, hogy bejelentést tett, míg a férfiak esetében ez az arány 14,5 százalék. A jelentésben mindazonáltal kiemelték, hogy a férfiaknál – az esetek alacsony száma miatt – előfordulhat mérési pontatlanság.

Arra is felhívják továbbá a figyelmet, hogy a férfiak elleni szexuális bűncselekmények jelentős hányadát férfiak követik el.

A jelentésben kitérnek más jellegű bántalmazásokra is, amelyekkel kapcsolatban aláhúzzák, hogy az országban minden második embert ért fizikai erőszak gyermekként vagy fiatal felnőttként: a női válaszadók csaknem 50, a férfiak közül pedig több mint 51 százalék azt mondta, hogy legalább egyszer megütötték vagy megsebezték gyerekkorában.

Németországban is törvény tiltja a gyerekek testi fenyítését.

A felmérés szerint míg ennek ellenére a megkérdezett nők és férfiak nagyjából egyforma mértékben szenvedtek el gyermekként testi erőszakot, a szexuális bántalmazás a lánygyerekek öt, a fiúgyerekek 1,9 százalékát érintette.

A 2023 júliusa és 2025 januárja között készített, a mindennapi élet biztonságosságát vizsgáló felmérésben összesen mintegy 15 ezer, 16 és 85 év közötti embert kérdeztek meg.

Kezdőlap    Külföld    Sok német nőt ér szexuális erőszak, de elhallgatják

németország

nők

áldozat

szexuális erőszak

