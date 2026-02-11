ARÉNA - PODCASTOK
ANKARA, TURKIYE - FEBRUARY 11: An infographic titled Mass shooting in Canada created in Ankara, Turkiye on February 11, 2026. (Photo by Elif Acar/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu, Anadolu via Getty Images

Súlyos mészárlás Kanadában: egy nő az iskolai lövöldöző

Infostart / MTI

Lövöldözés volt a kanadai Brit Columbia tartomány egyik iskolájában kedden, a legfrissebb rendőrségi beszámolók szerint nyolcan meghaltak és 25-en megsebesültek. Mark Carney miniszterelnök a történtek miatt elhalasztotta elutazását a müncheni biztonságpolitikai konferenciára.

Tumbler Ridge városának középiskolájában a friss rendőrségi közlések szerint egy nő nyitott tüzet, aki az ámokfutás végén valószínűleg önmagával is végzett. További két embert holtan találtak egy házban, haláluk a hatóságok feltételezése szerint szintén összefüggésben áll a lövöldözéssel.

A kórházba szállított 25 sebesült közül ketten életveszélyes állapotban vannak.

A rendőrség illetékese azt mondta, hogy a nyomozók azonosították a lövöldözőt, személyleírása alapján egy nőt, de a nevét egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, és még nem világos az indítéka sem.

A rendőrség még vizsgálja azt is, hogy az áldozatok hogyan kapcsolódtak a lövöldözőhöz.

A körülbelül 2400 lakosú Tumbler Ridge több mint 1000 kilométerre északra fekszik Vancouvertől, az albertai határ közelében. A tartományi kormány honlapja szerint a Tumbler Ridge-i középiskolában 175 diák tanul.

A történtek miatt Mark Carney kanadai miniszterelnök elhalasztotta a szerdára Halifaxba tervezett bejelentést egy új védelmi ipari stratégiáról, valamint németországi utazását a müncheni biztonsági konferenciára - közölte egy kormányzati szóvivő.

„Lesújtott a mai szörnyű lövöldözés Tumbler Ridge-ben, Brit Columbia államban. Imádkozom és őszinte részvétem a családoknak és barátoknak, akik szeretteiket vesztették el ezekben a szörnyű erőszakos cselekményekben” – írta Carney az X-en.

Bejelentette, hogy a tragédia miatt a kanadai kormányzati épületeken egy héten át félárbócra eresztve tartják a zászlókat. Hozzátette: Gary Anandasangaree közbiztonsági miniszter haladéktalanul a helyszínre utazik.

„Ez olyan helyzet volt, amellyel az ember nem kíván soha többé szembesülni (...) az, amit láttam, kétségbeejtő volt, számos szülő hírekre várt arról, hogy gyermeke túlélte-e a lövöldözést, vagy sem” – írta le a történtek nyomán kialakult helyzetet George Rowe helyi lelkipásztor. Az ABC hírtelevíziónak nyilatkozva ezzel összefüggésben elmondta, hogy a hatóságok „a teljes, egyértelmű azonosítást” követően nevezik meg az áldozatokat.

A hatóságok szerint a település kis létszámú rendőrsége a bejelentés után két percen belül a helyszínre ért.

„Ez egy kis, összetartó közösség, amelynek kis rendőrségi különítménye is van, amely két percen belül reagált, és kétségtelenül ma életeket mentett” – mondta Nina Krieger, Brit Columbia közbiztonsági minisztere a riportereknek.

Az elmúlt évtizedekben ez volt az egyik legsúlyosabb mészárlás Kanadában.

Mark Carney says it's a "difficult day" for Tumbler Ridge in British Columbia, where two shootings happened at a secondary school and home.

