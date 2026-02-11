Harmadik téli olimpiai aranyát is bezsebelte a svájci klasszis

Akárcsak az előző napokban, ezúttal is ideális időjárás fogadta Bormióban az indulókat, akik közül a harmadikként lecsúszó amerikai Ryan Cochran-Siegle érte el az első igazán jó időt.

A hetes rajtszámmal startoló, a szombati lesiklásban és a hétfői csapatkombinációban is aranyérmes svájci von Allmen aztán 13 századmásodperccel síelt le gyorsabban, mint az amerikai, az összetett világkupában éllovas Marco Odermatt viszont a lesikláshoz hasonlóan ezt a menetét is elrontotta – a pálya első harmadában beleakadt egy kapuba – és végül harmadik lett.

Von Allmen ezzel a sportág történetének első férfi versenyzője lett, aki egy olimpián mindkét gyors számot megnyerte, s a negyedik olyan alpesisíző, aki egy játékokon három aranyat szerzett: 1956-ban az osztrák Anton Sailernek (lesiklás, óriás-műlesiklás, műlesiklás), 1968-ban a francia Jean-Claude Killynek (lesiklás, óriás-műlesiklás, műlesiklás), 2002-ben pedig a horvát Janica Kostelicnek (óriás-műlesiklás, műlesiklás, kombináció) sikerült ez a bravúr.

Az izraeli színekben 35-ös rajtszámmal induló Szőllős Barnabás több mint hat másodperces hátránnyal 33. lett a 42 fős mezőnyben.

Alpesisí, férfi szuperóriás-műlesiklás,

olimpiai bajnok: Franjo von Allmen (Svájc) 1:25.32 perc

2. Ryan Cochran-Siegle (Egyesült Államok) 0.13 másodperc hátrány

3. Marco Odermatt (Svájc) 0.28 mp h.