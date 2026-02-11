ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.47
usd:
318.89
bux:
128951.66
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Türk Államok Szervezetének informális csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2025. május 21-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

Infostart

Szijjártó Péter szerint a brüsszeli-kijevi együttműködésben a terv az, hogy Magyarországot mint akadályt kiiktassák. Ha ezt megteszik, azzal bármely tagországot kiiktathatják később a brüsszeli döntéshozatalból – állította a külgazdasági és külügyminiszter.

Szerdán is volt kormányülés, ennek egy részletét osztotta meg a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök. A felvétel eszerint első napirendi pontként hallgatták meg a résztvevők a külügy előterjesztését a „Zelenszkij-tervről”.

Mint ismert, a Politico publikálta az öt pontból álló Zelenszkij-tervet, amelyet annak érdekében hajtanának végre, hogy elősegítsék a 2027-re tervezett ukrán EU-csatlakozást. Az EU részleges tagságot fontolgat Ukrajnának, hogy mielőbb részt vehessen az uniós döntéshozatalban, miközben reformokat hajt végre a teljes jogú tagsághoz. A terv több pontja is foglalkozik egy magyar kormányváltás gondolatával, remélve, hogy ha Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kerülne a miniszterelnöki székbe akkor minden akadály elhárulna az ukrán EU-csatlakozás előtt. Orbán Viktor szerint ez a terv hadüzenet Magyarországnak.

A kormányülésről származó friss videón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta: létrejött egy Brüsszel-Kijev koalíció. Zelenszkijék most egyértelműen azzal a kéréssel fordultak Brüsszel felé, hogy az ukrán uniós tagságot vegyék legelőre.

„És ez látszik ebben az ötpontos tervben is, ami gyakorlatilag arra vonatkozik, hogy már a jövő évben Ukrajna tagja lehessen az Európai Uniónak.

Ehhez le kell küzdeniük néhány akadályt. Az első számú, legfontosabb akadály az Magyarország, sőt, az első 10 legfontosabb akadály Magyarország. Éppen ezért az ő egyértelmű tervük az, hogy Magyarországot mint akadályt kiiktatni – egyenlő: a magyar nemzeti kormányt mint akadályt kiiktatni” – fogalmazott.

Orbán Viktor összegezve arról beszélt, hogy az első lépés, hogy az uniós cél szerint fegyvert kell adni továbbra is az ukránoknak, a második, hogy pénzt kell adni folyamatosan és hosszú távon, harmadrészt meg kell adni a tagságot már 2027-ben – de minél hamarabb annál jobb –, „megváltoztatva, átlépve minden korábbi szabályt, és a tagság megadásának előföltétele, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon”.

Szijjártó Péter szerint „ha minket ki tudnak iktatni, akkor onnantól kezdve az Európai Unióban örökre létre tudnak hozni egy olyan döntéshozatali folyamatot, amivel a tagországokat, azok demokratikusan megválasztott kormányait, a tagországok választópolgárait ki tudják kapcsolni a brüsszeli döntéshozatalból”.

Mint ismert, szerdán az Európai Parlament többsége megszavazta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós közös uniós hitel felvételét és folyósítását Kijev számára. Ezzel elhárult az államcsőd veszélye Kijevben, mivel a 24 EU-tagállam által közösen felvett hitel biztosítja az ország pénzügyi igényeinek nagy részét az elkövetkezendő két évben. A hitelfelvétel terheiből egy korábbi döntés szerint Magyarország, Csehország és Szlovákia mentesül.

Kezdőlap    Belföld    „Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

orbán viktor

szijjártó péter

kijev

kormányülés

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csehország is lépne a gyerekek közösségimédia-használatának ügyében, veszélyes kihívás terjed

Csehország is lépne a gyerekek közösségimédia-használatának ügyében, veszélyes kihívás terjed

Egyre nagyobb vita bontakozik ki Csehországban arról, hogy korlátozni vagy akár betiltani kellene-e a közösségi oldalak használatát a gyermekek számára. A kormányzó ANO mozgalom – francia és ausztrál mintát követve – azt javasolja, hogy a Facebook, az Instagram vagy a TikTok csak 15 éves kortól legyen elérhető. A kezdeményezés célja a gyerekek védelme, kritikusai szerint azonban a tiltás több problémát is felvet.
VIDEÓ
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kisebb lefordulás az európai tőzsdéken

Kisebb lefordulás az európai tőzsdéken

Szerdán az ázsiai tőzsdék mérsékelten emelkedtek, az ausztrál piac vezette az emelkedést főként vállalati gyorsjelentések által hajtott ralinak köszönhetően. Az európai részvénypiacok ma stagnálással nyitottak, de a délelőtt folyamán mérsékelten lefordultak. A befektetők a nap későbbi részében érkező, kiemelten figyelt amerikai munkaerőpiaci adatokra várnak, ezek jelentősen befolyásolhatják a Fed kamatpályával kapcsolatos várakozásokat.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csípd el a csúcsvirágzást! Indul a hóvirágszezon az ország egyik legszebb arborétumában

Csípd el a csúcsvirágzást! Indul a hóvirágszezon az ország egyik legszebb arborétumában

Magyarország egyik legnagyobb összefüggő hóvirágmezője több mint két és fél hektáron terül el, és minden évben tízezreket vonz a Fejér vármegyei birtokra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nine killed and at least 25 injured in shootings at school and home in Canada

Nine killed and at least 25 injured in shootings at school and home in Canada

The suspect was also found dead after the shootings in British Columbia. Prime Minister Mark Carney says he is "devastated" by the "horrific" incidents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 13:49
Óriási füst a Belvárosban, még Budáról is látszik, lángok csaptak fel
2026. február 11. 13:46
MCC-konferencia: a digitalizáció jelentősen segíti a jogot
×
×
×
×