„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

Szerdán is volt kormányülés, ennek egy részletét osztotta meg a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök. A felvétel eszerint első napirendi pontként hallgatták meg a résztvevők a külügy előterjesztését a „Zelenszkij-tervről”.

Mint ismert, a Politico publikálta az öt pontból álló Zelenszkij-tervet, amelyet annak érdekében hajtanának végre, hogy elősegítsék a 2027-re tervezett ukrán EU-csatlakozást. Az EU részleges tagságot fontolgat Ukrajnának, hogy mielőbb részt vehessen az uniós döntéshozatalban, miközben reformokat hajt végre a teljes jogú tagsághoz. A terv több pontja is foglalkozik egy magyar kormányváltás gondolatával, remélve, hogy ha Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kerülne a miniszterelnöki székbe akkor minden akadály elhárulna az ukrán EU-csatlakozás előtt. Orbán Viktor szerint ez a terv hadüzenet Magyarországnak.

A kormányülésről származó friss videón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta: létrejött egy Brüsszel-Kijev koalíció. Zelenszkijék most egyértelműen azzal a kéréssel fordultak Brüsszel felé, hogy az ukrán uniós tagságot vegyék legelőre.

„És ez látszik ebben az ötpontos tervben is, ami gyakorlatilag arra vonatkozik, hogy már a jövő évben Ukrajna tagja lehessen az Európai Uniónak.

Ehhez le kell küzdeniük néhány akadályt. Az első számú, legfontosabb akadály az Magyarország, sőt, az első 10 legfontosabb akadály Magyarország. Éppen ezért az ő egyértelmű tervük az, hogy Magyarországot mint akadályt kiiktatni – egyenlő: a magyar nemzeti kormányt mint akadályt kiiktatni” – fogalmazott.

Orbán Viktor összegezve arról beszélt, hogy az első lépés, hogy az uniós cél szerint fegyvert kell adni továbbra is az ukránoknak, a második, hogy pénzt kell adni folyamatosan és hosszú távon, harmadrészt meg kell adni a tagságot már 2027-ben – de minél hamarabb annál jobb –, „megváltoztatva, átlépve minden korábbi szabályt, és a tagság megadásának előföltétele, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon”.

Szijjártó Péter szerint „ha minket ki tudnak iktatni, akkor onnantól kezdve az Európai Unióban örökre létre tudnak hozni egy olyan döntéshozatali folyamatot, amivel a tagországokat, azok demokratikusan megválasztott kormányait, a tagországok választópolgárait ki tudják kapcsolni a brüsszeli döntéshozatalból”.

Mint ismert, szerdán az Európai Parlament többsége megszavazta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós közös uniós hitel felvételét és folyósítását Kijev számára. Ezzel elhárult az államcsőd veszélye Kijevben, mivel a 24 EU-tagállam által közösen felvett hitel biztosítja az ország pénzügyi igényeinek nagy részét az elkövetkezendő két évben. A hitelfelvétel terheiből egy korábbi döntés szerint Magyarország, Csehország és Szlovákia mentesül.