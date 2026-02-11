Britney Spears pénzzé tette teljes zenei életművét

Britney Spears eladta teljes zenei életművét a Primary Wave független zenei kiadónak – írja a BBC híradása nyomán a hvg.hu.

A hírek szerint a 44 éves énekesnő december 30-án mintegy 200 millió dollárért, azaz körülbelül 63 milliárd forintért adta el zenei katalógusa jogait.

A Primary Wave egyelőre nem reagált a BBC megkeresésére, Spears képviselői pedig nem kívántak nyilatkozni. Britney Spears minden idők egyik legsikeresebb női előadója, világszerte több mint 150 millió eladott lemezzel.

A Primary Wave korábban az olyan nagy zenei előadók életművéhez kapcsolódó jogokat is megszerezte, mint Notorious B.I.G., Prince és Whitney Houston. Emellett a csökkenő jogdíjbevételek miatt többek között Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake és Shakira is úgy döntött az utóbbi években, hogy eladja zenei katalógusát. Springsteen 2021-ben 500 millió dollárért adta el teljes életművét a Sonynak, míg Bieber a hírek szerint 2023-ban 200 millió dolláros megállapodást kötött a Hipgnosis Songs Capitallel.

Az énekesnő múlt héten posztolt közösségi oldalára arról, hogy szerencsésnek érzi magát, hogy egyáltalán életben van azok után, ahogy a családja bánt vele. Hozzátette, a mai napig fél tőlük.