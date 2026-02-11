Egy ukrán őrnagy megfenyegette Magyarországot

Egy, a Mandiner birtokába jutott videófelvételen Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg Volodimir Zelenszkij elnök által kitüntetett őrnagya, a neonáci szellemiségű C14 csoport vezetője egy kerekasztal-beszélgetésen arról értekezett, hogy szerinte Oroszország „csak ideiglenes ellensége Ukrajnának, mivel hamarosan meg fog szűnni, és mohamedán állammá fog válni”.

„Mit fog tenni akkor Orbán, ez a kis csahos?

Most a 118. dandár két perc alatt odaérne,

ha Orbán nyíltan kimondaná: »KGB-ügynök vagyok«. Mi történne akkor Orbánnal? Mi történne?” – fogalmazott. Majd hozzátette, hogy az ukrán nemzetbiztonságnak az ukrán érdekek védelmének erősítésén kell dolgoznia. „Mindegy, hogy ez 5 év múlva vagy 10 év múlva valósul meg – ezt terveznünk kell” – mondta.