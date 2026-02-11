ARÉNA - PODCASTOK
A young female carer helps an elderly male to get dressed by pulling on his jumper, as he sits in an armchair.
Nyitókép: Catherine Falls Commercial/Getty Images

Kenőpénzért fogadta be az időseket a szociális otthonba

Infostart / MTI

Öt év börtönbüntetésre ítélte a Szekszárdi Törvényszék nem jogerősen a szekszárdi szociális központ korábbi igazgatóját, aki 50-200 ezer forintot fogadott el hozzátartozóktól idős emberek mielőbbi felvételéért.

A volt intézményvezetőt a hétfői tárgyaláson első fokon három rendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása miatt a börtönbüntetés mellett kétmillió forint pénzbüntetésre, 550 ezer forint erejéig vagyonelkobzásra ítélték, és öt évre eltiltották a közügyek gyakorlásától.

A szekszárdi idősotthonba történő felvételért külön térítés nincs, csak a már felvett gondozottaknak kell havi díjat fizetniük.

A tényállás szerint a vádlott 2022-ben és 2023-ban az idősotthonba való felvétel előírásainak megfelelt idősektől, illetve hozzátartozóiktól a mielőbbi bekerülés érdekében jogtalan előnyt fogadott el. Irodájában egy esetben kettő, egyenként 200 ezer forintot tartalmazó borítékot, máskor 50 ezer, egy harmadik esetben 100 ezer forintot fogadott el olyanoktól, akik idős, rossz egészségű hozzátartozóikat kívánták mielőbb az otthonban elhelyezni. A vesztegetés után nem sokkal a vádlott az érintetteket felvette az intézménybe.

A határozat szerint a volt igazgató a szabadságvesztés kétharmad részének kitöltése után bocsátható legkorábban feltételes szabadságra.

Az ítélethirdetés után a bíróság elrendelte a vádlott bűnügyi felügyeletét, a fellebbezésre az ügyészség és a védelem is három munkanap gondolkodási időt tartott fenn.

(Nyitóképünk illusztráció)

