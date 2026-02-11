ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.82
usd:
319
bux:
129368.22
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Nem ment ilyen rosszul a francia szesz- és borexport 25 éve

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

25 éve nem látott mélypontra estek a küldöldi francia bor- és szeszipari eladások – derült ki az ágazati szövetség friss jelentéséből. Ez komoly érvágás, mivel ezek a termékek a legfontosabb francia exportcikkek közt voltak.

Újabban nem igazán mozgékonyak a francia konyak- és boreladások a külföldi piacokon. Az új adatok szerint a kivitel tavaly 3 százalékkal, 168 millió ládára esett, ami a legalacsonyabb szint az ezredforduló óta. Értékben még nagyobb volt a zuhanás: 8 százalék, azaz 14,3 milliárd euróra esett az export, ami ötéves mélypontnak számít.

A francia bor és tömény szeszek hagyományosan az ország második legfontosabb exportágazatának számítottak, mára azonban a repülőgépipar és a kozmetikai szektor is megelőzte őket. Az ágazat szereplői szerint

a visszaesés hátterében elsősorban a kiéleződő kereskedelmi feszültségek és az erős euró áll, amely számos piacon jelentősen megdrágította a francia italokat.

Különösen az Egyesült Államokban romlott a helyzet. A Trump-kormányzat megemelt vámjai, és az akár 200 százalékos további tarifák fenyegetése erősen visszafogta a keresletet. Az amerikai eladások értéke 21 százalékkal, 3 milliárd euróra esett, miközben a kivitt mennyiség 30 millió láda alá csökkent.

Gabriel Picard, a FEVS ágazati szövetség elnöke szerint még nem biztos, hogy elérték a padlót. Úgy fogalmazott: valódi keresletcsökkenés látható az Egyesült Államokban, és nem kizárt, hogy 2026-ban újabb „volumenkorrekció” következik.

Nem alakult kedvezőbben a helyzet Kínában sem. Az ott bevezetett dömpingellenes vámok különösen a boralapú párlatokat sújtották: a konyak, az armagnac és más prémium szeszek exportja jelentősen visszaesett. Az összes francia bor- és szeszeladás értéke 20 százalékkal, 767 millió euróra csökkent a távolkeleti országban.

A konyak – a francia szeszipar zászlóshajója – a geopolitikai feszültségek egyik legnagyobb vesztese:

exportja 15 százalékkal esett volumenben, értékben pedig 24 százalékos volt a zuhanás. Picard szerint a politikai konfliktusok „gyakorlatilag véget vetettek a konyak kínai sikertörténetének”, és míg a leépülés gyors lehet, az újjáépítés hosszú éveket vehet igénybe.

Európán belül ugyanakkor stabilabb maradt a helyzet. Az export értéke 4,1 milliárd euró körül alakult, és egyes piacok – köztük az Egyesült Királyság – kifejezetten ellenállónak bizonyultak: a britek 3 százalékkal több brandyt és konyakot vettek, a fiskális szigorítások ellenére is. (Történelmi érdekesség: a britek a napóleoni háborúk blokádja idején, hazafias megfontolásból is fordultak el a konyaktól és propagálták a gint, aminek viszont az alkoholizmus felfutása lett az eredménye).

A pezsgőpiac vegyes képet mutat.

A champagne – amely a teljes borexport értékének mintegy 35 százalékát adja – volumenben enyhén bővült, értékben viszont 4 és fél százalékos visszaesést szenvedett el. Az ágazat szerint ebben döntő szerepe volt annak, hogy az euro tavaly jelentősen erősödött a dollárral szemben, ami rontotta a versenyképességet.

Az iparág szereplői hosszabb távon az Európai Unió új kereskedelmi megállapodásaitól – például a dél-amerikai Mercosur-blokkal kötött és Indiával tervezett egyezményektől – remélnek élénkülést. Rövid távon azonban nem számítanak gyors fordulatra: a jelenlegi piaci és geopolitikai környezet alapján 2026 is nehéz év lehet a francia bor- és szeszipar számára

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Nem ment ilyen rosszul a francia szesz- és borexport 25 éve

export

tudósítóink

franciaország

borexport

konyak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

Szijjártó Péter szerint a brüsszeli-kijevi együttműködésben a terv az, hogy Magyarországot mint akadályt kiiktassák. Ha ezt megteszik, azzal bármely tagországot kiiktathatják később a brüsszeli döntéshozatalból – állította a külgazdasági és külügyminiszter.
 

Kormányinfó: új információkat közöl szerdai ülése után a kormány csütörtökön

Orbán Viktor: a Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet

VIDEÓ
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Leszedték a keresztvizet Ukrajna EU-s támogatásairól az uniós auditorok

Leszedték a keresztvizet Ukrajna EU-s támogatásairól az uniós auditorok

Az Európai Bizottság a 2028–2034-es költségvetési ciklusra a külső uniós finanszírozások és a válságkezelés nagyobb, rugalmasabb keretbe rendezését javasolja, benne kiemelt súllyal Ukrajna támogatásával. Az Európai Számvevőszék ugyanakkor arra figyelmeztet: a gyorsabb átcsoportosíthatóság, a nagy volumenű hitelezés és az új végrehajtási megoldások érdemi garanciák nélkül átláthatósági és költségvetési kockázatokat építhetnek be a rendszerbe.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális, ami a Bitcoinnal történik: eltűnt a lendület, jöhet az újabb mélypont?

Brutális, ami a Bitcoinnal történik: eltűnt a lendület, jöhet az újabb mélypont?

A Bitcoin októberben, 126 000 dollár felett érte el eddigi történelmi csúcsát, azóta azonban tartós lejtmenetben van.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Students describe barricading classroom doors as nine killed in Canada shootings

Students describe barricading classroom doors as nine killed in Canada shootings

The suspect was also found dead after the shootings in British Columbia. Prime Minister Mark Carney says he is "devastated" by the "horrific" incidents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 12:51
Csehország is lépne a gyerekek közösségimédia-használatának ügyében, veszélyes kihívás terjed
2026. február 11. 11:18
Hiába szúrták hátba, egyelőre kitart a brit miniszterelnök
×
×
×
×