2026. február 11. szerda
BRENTFORD, ENGLAND - MAY 18: Thomas Frank, Manager of Brentford, acknowledges the fans after the Premier League match between Brentford FC and Fulham FC at Gtech Community Stadium on May 18, 2025 in Brentford, England. (Photo by Alex Davidson/Getty Images)
Nyitókép: Alex Davidson/Getty Images

Menesztették a Spurs edzőjét, ismét felvetődött Robbie Keane neve

Infostart

Thomas Frank belebukott a Tottenham keddi, hazai vereségébe. A Nagy Hatos, a Big Six klubjait tekintve ez a harmadik edzőváltás 2026-ban.

A dán edző tavaly nyáron érkezett a klubhoz, előtte a Brentford menedzsere volt. Nagy reményekkel érkezett, s biztos hátországgal, a szintén dán sportigazgatóval, Johan Langéval már jóval korábban, a Lyngbynél találkoztak. Annyira kellett a londoni klubnak, hogy még 10 millió fontot is hajlandó volt fizetni érte a Brentfordnak.

A Spursnél a Puskás-rajongó Ange Postecoglou helyét vette át. Az ausztrál edző két teljes idényen át vezette a csapatot, s bár a Premier League-ben nem szerepelt csapatával a várakozásoknak, az elvárásoknak megfelelően,

tavaly májusban megnyerte az Európa-ligát. Ez volt az első trófeája a Spursnek 17 éves várakozás után.

Mégis távoznia kellett, s átadnia a helyét Franknak. Az új edző nem kezdett rosszul, a PSG elleni, Udinében játszott UEFA Szuperkupa-döntőben csak tizenegyesekkel maradt alul csapata. A Premier League-ben az első öt fordulóban csak az akkor még hibátlan mérleggel álló Liverpool szerzett több pontot a Spursnél. A tizedik fordulóban még mindig a hatodik helyen állt a csapat, mindössze két ponttal lemaradva a második helyezett Manchester Citytől.

Ám utána lejtőre került a gárda. Az első tíz fordulóban 17 pontot gyűjtő kék-fehérek a legutóbbi 16 bajnoki meccsükön csak 12 pontot gyűjtöttek. Mostanra a bajnoki táblázaton a tizenhatodik helyre csúsztak vissza, előnyük csupán öt pont a legjobb kiesőhelyen álló West Ham Uniteddel szemben.

Thomas Frank a Tottenham Hotspur menedzsereként átlagosan 1,12 pontot szerzett meccsenként a Premier League-ben (29 pont 26 meccsen), ami a legalacsonyabb arány az összes Spurs menedzser közül, akik legalább 5 meccsen irányították a csapatot a PL-ben. Kiesett mind az FA-kupából, mind a Ligakupából.

Thomas Frank 38 mérkőzésen irányította a Spurst, a mérleget (13 győzelem, 11 döntetlen, 14 vereség) javítja a Bajnokok Ligája-szereplés, ahol a 36 induló közül a negyedik (!) helyen végzett a csapat, a nyolc mérkőzésből, egyetlen vereség mellett, ötöt is megnyerve. (Csak a PSG tudta megverni a londoniakat.)

Thomas Frank a keddi vereség ellenére abban reménykedett, hogy a következő bajnokin, az észak-londoni derbin, a Tottenham számára az idény legnagyobb presztízscsatáját jelentő, Arsenal elleni rangadón még ő dirigálhatja a csapatot.

Ám (a Telegrph szerint) a klub vezérigazgatója, Vinai Venkatesham és sportigazgató, Johan Lange is azt javasolta a tulajdonod Lewis családnak, hogy menesszék Franket a Szarkák elleni vereség után.

Ki lehet az utód? Felvetődött a holland egykori vb-ezüstérmes hátvéd, John Heitinga neve, akit november elején küldtek el az Ajaxtól, nagyjából féléves működés után. Ám kéznél van: januárban csatlakozott a Tottenham edzői stábjához.

Lehet a beugró Ryan Mason is, aki nemrégiben távozott (nem önszántából…) a West Bromwich Albiontól. Mason már kétszer, 2021-ben José Mourinho, 2023-ban pedig Antonio Conte menesztése után (utóbb a négy hétre beugró Cristian Stellin helyét átvéve) már vezette a csapatot.

A magyar futball szempontjából érdekes, hogy Robbie Keane neve is felvetődött a találgatásokban.

Michael Bridge, a Sky Sports riportere nyilvánosságra hozta, hogy Michael Dawson, a Tottenham korábbi játékosa, a csatorna egyik mostani elemzője SMS-ben elküldte neki korábbi csapattársa, Robbie Keane nevét. Bridge hozzátette: kétségei vannak afelől, hogy a korábbi Tottenham-csatár nyitott lenne-e a mostani beugró szerepre.

Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
 
