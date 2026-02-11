ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.45
usd:
319.7
bux:
129447.89
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mikrofonon egy rádió stúdiójában.
Nyitókép: Getty Images/Witthaya Prasongsin

Ügyészség: folyamatban van egy nyomozás a gödi akkumulátorgyár ügyében – a nap hírei

Infostart

Nyomoz a rendőrség a gödi akkumulátorgyár ügyében. A Roszatom felbontotta a szerződést a Siemens-el a Paks 2 projektben. Február 17–18-án folytatódhatnak az orosz-ukrán-amerikai egyeztetések az Egyesült Államokban.

Már tart a nyomozás a gödi akkumulátorgyár ügyében, a vizsgálat felderítési szakaszban van. Ezt az ügyészség közölte Vona Gáborral, aki feljelentést tett az ügyben. A politikus közösségi oldalán azt írta, hogy feljelentését a Legfőbb Ügyészség a Pest Vármegyei Főügyészséghez továbbította. Közben Magyar Péter, a Tisza párt elnöke sürgős találkozót kezdeményezett európai parlamenti képviselőként a gödi Samsung akkumulátorgyár vezetőivel, hogy kiderítse: igazak-e a sajtóban megjelent egészségügyi határérték túllépések.

A Siemens nem tudta teljesíteni a Paks 2 projekt kapcsán vállalt kötelezettségét, ezért a beruházás fővállalkozója felbontotta vele a szerződést – írja a Roszatom közleménye alapján a Bloomberg. Szakértők szerint a szerződés felbontása kedvezőtlen fejlemény, a beszállítóváltás hatással lehet a hatósági eljárásokra és ütemtervekre. Értesülések szerint a Siemens nem saját döntésből szegte meg a szerződést, német hatósági döntés miatt nem kapták meg az exportengedélyt.

Február 27-én a teherforgalom, majd március 14-től a személyszállítás is megindul a Budapest-Belgrád vasútvonalon - közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután kínai kollégájával tárgyalt Budapesten. Megállapodást kötöttek arról, hogy az eddigi heti 42 légijárat helyett 77 légijárat fogja összekötni Budapestet a nagy kínai városokkal: 35 személyszállító és 42 cargo járat. Kiemelte, hogy tavaly újra Magyarország volt a kínai vállalatok első számú beruházási célpontja.

A hónap végéig 400 ezer forint egyszeri juttatást folyósít a Belügyminisztérium a rendvédelmi igazgatási alkalmazottaknak. Ezt Pintér Sándor tárcavezető jelentette be. A miniszter szerint az összeget a tárca saját költségvetéséből folyósítják.

A cukrászdákra is kiterjeszti a kormány az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a Magyar Cukrász Ipartestület javaslatára. A Nemzetgazdasági Minisztérium közölte: a döntés az idén összesen 9–12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdáknak. Az akciótervvel a kormány egyebek mellett vállalta, hogy adómentessé válik a fogyasztáshoz köthető reprezentáció, és 4-ről 2 százalékra csökken a turizmusfejlesztési hozzájárulás.

Letartóztatták a Bászna Gabona Zrt. csaknem tízmilliárd forintos sikkasztással gyanúsított vezérigazgatóját. A cég nem fizette ki a gazdákat, illetve a raktározásra leadott terménnyel sem tudott elszámolni. A kormány gyors kártalanítást ígért a lefoglalt vagyonból.

Átmenetileg leáll a Szent János Centrumkórház meddőségi centruma, a Kútvölgyi Intézet – közölte a Dunamenti Reprodukciós Központ. Az állami kézben lévő meddőségkezelési hálózat közleményében azt írta, hogy a 3 hetes leállás a minőségbiztosítás és a pácienseink maximális biztonsága érdekében szükséges. A 24.hu felidézi, hogy János-kórház meddőségi centrumát 2020-ban teljesen felújították, azonban 2024-ben újra átépítették.

Csaknem két évtized után először írt ki olaj- és gázlicencpályázatot Líbia. A Molnak egy török és egy spanyol céggel közös konzorciuma is kapott licencet az afrikai országtól. A Mol-csoport 20 százalékkal csatlakozik.

Jóváhagyta az Európai Parlament többsége az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel felvételét valamint az ehhez szükséges két jogalkotást. Csehország, Magyarország és Szlovákia már korábban jelezte: kimarad a kölcsönből. Most az európai parlamenti képviselők sürgősségi eljárásban három jogszabályt szavaztak meg, amelyek 90 milliárd eurós uniós hitelt biztosítanak Kijevnek 2026-ra és 2027-re. A kölcsönből 30 milliárd eurót költségvetési támogatásra fordítanak, 60 milliárd eurót szánnak Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésére.

Február 17–18-án folytatódhatnak az orosz-ukrán-amerikai egyeztetések az Egyesült Államokban – közölte az ukrán elnök a Bloomberggel. Azt egyelőre nem tudni, hogy Oroszország beleegyezik-e az amerikai helyszínbe. Volodimir Zelenszkij arról tájékoztatott, hogy az egyeztetésen elsősorban a területi kérdések kerülnek napirendre.

A Financial Times értesülése szerint Ukrajna megkezdte az elnökválasztás előkészítését, és egyidejűleg népszavazást is tartana az Oroszországgal kötendő esetleges békemegállapodásról. A lap forrásai szerint Washington intenzív nyomást gyakorol Kijevre, hogy a voksolásokat május közepéig rendezzék meg.

Bejelentette az Északi-sarkvidék biztonságának szavatolására szolgáló NATO Program elindítását az észak-atlanti szövetség főtitkára. A Sarkvidéki Őrszem nevű programról Mark Rutte Brüsszelben azt hangsúlyozta: a cél az egész térség és a teljes észak-atlanti szövetség biztonságának szavatolása. A NATO tagállamok védelmi miniszereinek csütörtöki találkozóját megelőzően arról is beszélt, hogy a program elindítását Oroszország fokozott térségbeli katonai tevékenysége és Kína Északi-sarkvidék iránti növekvő érdeklődése tette kulcsfontosságúvá.

Több mint 5 ezer fős létszámleépítést tervez a Heineken a következő két évben. Ez a jelenleg foglalkoztatottak mintegy 7 százaléka. A világ második legnagyobb sörgyártó cége csökkenő tavalyi bevételről és növekvő nyereségről számolt be. A Heineken tavaly értékesített sörmennyisége 1,2 százalékkal, 281 millió hektoliterre mérséklődött.

Az ELTE díszdoktora lesz Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas író. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem azt közölte: az intézmény egykori hallgatója szeptember 18-án tér vissza az alma materébe az életművét feldolgozó Krasznahorkai-év keretében. Krasznahorkai László 1983-ban szerzett magyar–népművelő diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Ügyészség: folyamatban van egy nyomozás a gödi akkumulátorgyár ügyében – a nap hírei

ukrajna

paks 2

akkumulátorgyár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Madaras Norbert: a párizsi olimpia után azonnal aláírtam volna, hogy négy ezüstöt nyerünk a következő két évben

Madaras Norbert: a párizsi olimpia után azonnal aláírtam volna, hogy négy ezüstöt nyerünk a következő két évben

Nemhogy félig, hanem majdnem tele van a pohár – így értékelte a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, hogy a férfi és a női válogatott is két-két döntőt játszott bő fél éven belül. A sportvezető az InfoRádióban azt mondta, a vesztes finálékból is sokat lehet tanulni, és a magyar játékosoknak motiváló erőnek kell lennie, hogy legközelebb bebizonyítsák, ők a legjobbak, és képesek döntőt nyerni.
„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

Szijjártó Péter szerint a brüsszeli-kijevi együttműködésben a terv az, hogy Magyarországot mint akadályt kiiktassák. Ha ezt megteszik, azzal bármely tagországot kiiktathatják később a brüsszeli döntéshozatalból – állította a külgazdasági és külügyminiszter.
 

Orbán Viktor: a Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet

Kormányinfó: új információkat közöl szerdai ülése után a kormány csütörtökön

Egyszeri többszázezres juttatásról döntött Pintér Sándor belügyminiszter

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.12. csütörtök, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre

Visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre

Szerdán az ázsiai tőzsdék mérsékelten emelkedtek, az ausztrál piac vezette az emelkedést főként vállalati gyorsjelentések által hajtott ralinak köszönhetően. Az európai részvénypiacok ma stagnálással nyitottak, majd délutánra vegyes kép alakult ki. Délután a vártnál sokkal erősebb munkaerőpiaci adatok érkeztek az USA-ból, amire kezdetben felpattantak a tőzsdék, viszont később elolvadt az emelkedés. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor lesz vásár Vác központjában? Itt a váci vásár 2026-os időpontja és más fontos tudnivalók

Mikor lesz vásár Vác központjában? Itt a váci vásár 2026-os időpontja és más fontos tudnivalók

A kirakodóvásár időpontja még változhat, akár időjárás következtében is, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a szervezők legfrissebb közléseiből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police name Canada school shooting suspect and say six children among victims

Police name Canada school shooting suspect and say six children among victims

Police say the dead include an adult female educator, three female students, two male students, plus the suspect's mother and step-brother.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 21:27
Így spórol hatalmasat a BKV
2026. február 11. 21:01
Döbbenetes, hogy mi volt a babfőzelékben a menzán
×
×
×
×