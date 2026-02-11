Ügyészség: folyamatban van egy nyomozás a gödi akkumulátorgyár ügyében – a nap hírei

Már tart a nyomozás a gödi akkumulátorgyár ügyében, a vizsgálat felderítési szakaszban van. Ezt az ügyészség közölte Vona Gáborral, aki feljelentést tett az ügyben. A politikus közösségi oldalán azt írta, hogy feljelentését a Legfőbb Ügyészség a Pest Vármegyei Főügyészséghez továbbította. Közben Magyar Péter, a Tisza párt elnöke sürgős találkozót kezdeményezett európai parlamenti képviselőként a gödi Samsung akkumulátorgyár vezetőivel, hogy kiderítse: igazak-e a sajtóban megjelent egészségügyi határérték túllépések.

A Siemens nem tudta teljesíteni a Paks 2 projekt kapcsán vállalt kötelezettségét, ezért a beruházás fővállalkozója felbontotta vele a szerződést – írja a Roszatom közleménye alapján a Bloomberg. Szakértők szerint a szerződés felbontása kedvezőtlen fejlemény, a beszállítóváltás hatással lehet a hatósági eljárásokra és ütemtervekre. Értesülések szerint a Siemens nem saját döntésből szegte meg a szerződést, német hatósági döntés miatt nem kapták meg az exportengedélyt.

Február 27-én a teherforgalom, majd március 14-től a személyszállítás is megindul a Budapest-Belgrád vasútvonalon - közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután kínai kollégájával tárgyalt Budapesten. Megállapodást kötöttek arról, hogy az eddigi heti 42 légijárat helyett 77 légijárat fogja összekötni Budapestet a nagy kínai városokkal: 35 személyszállító és 42 cargo járat. Kiemelte, hogy tavaly újra Magyarország volt a kínai vállalatok első számú beruházási célpontja.

A hónap végéig 400 ezer forint egyszeri juttatást folyósít a Belügyminisztérium a rendvédelmi igazgatási alkalmazottaknak. Ezt Pintér Sándor tárcavezető jelentette be. A miniszter szerint az összeget a tárca saját költségvetéséből folyósítják.

A cukrászdákra is kiterjeszti a kormány az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a Magyar Cukrász Ipartestület javaslatára. A Nemzetgazdasági Minisztérium közölte: a döntés az idén összesen 9–12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdáknak. Az akciótervvel a kormány egyebek mellett vállalta, hogy adómentessé válik a fogyasztáshoz köthető reprezentáció, és 4-ről 2 százalékra csökken a turizmusfejlesztési hozzájárulás.

Letartóztatták a Bászna Gabona Zrt. csaknem tízmilliárd forintos sikkasztással gyanúsított vezérigazgatóját. A cég nem fizette ki a gazdákat, illetve a raktározásra leadott terménnyel sem tudott elszámolni. A kormány gyors kártalanítást ígért a lefoglalt vagyonból.

Átmenetileg leáll a Szent János Centrumkórház meddőségi centruma, a Kútvölgyi Intézet – közölte a Dunamenti Reprodukciós Központ. Az állami kézben lévő meddőségkezelési hálózat közleményében azt írta, hogy a 3 hetes leállás a minőségbiztosítás és a pácienseink maximális biztonsága érdekében szükséges. A 24.hu felidézi, hogy János-kórház meddőségi centrumát 2020-ban teljesen felújították, azonban 2024-ben újra átépítették.

Csaknem két évtized után először írt ki olaj- és gázlicencpályázatot Líbia. A Molnak egy török és egy spanyol céggel közös konzorciuma is kapott licencet az afrikai országtól. A Mol-csoport 20 százalékkal csatlakozik.

Jóváhagyta az Európai Parlament többsége az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel felvételét valamint az ehhez szükséges két jogalkotást. Csehország, Magyarország és Szlovákia már korábban jelezte: kimarad a kölcsönből. Most az európai parlamenti képviselők sürgősségi eljárásban három jogszabályt szavaztak meg, amelyek 90 milliárd eurós uniós hitelt biztosítanak Kijevnek 2026-ra és 2027-re. A kölcsönből 30 milliárd eurót költségvetési támogatásra fordítanak, 60 milliárd eurót szánnak Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésére.

Február 17–18-án folytatódhatnak az orosz-ukrán-amerikai egyeztetések az Egyesült Államokban – közölte az ukrán elnök a Bloomberggel. Azt egyelőre nem tudni, hogy Oroszország beleegyezik-e az amerikai helyszínbe. Volodimir Zelenszkij arról tájékoztatott, hogy az egyeztetésen elsősorban a területi kérdések kerülnek napirendre.

A Financial Times értesülése szerint Ukrajna megkezdte az elnökválasztás előkészítését, és egyidejűleg népszavazást is tartana az Oroszországgal kötendő esetleges békemegállapodásról. A lap forrásai szerint Washington intenzív nyomást gyakorol Kijevre, hogy a voksolásokat május közepéig rendezzék meg.

Bejelentette az Északi-sarkvidék biztonságának szavatolására szolgáló NATO Program elindítását az észak-atlanti szövetség főtitkára. A Sarkvidéki Őrszem nevű programról Mark Rutte Brüsszelben azt hangsúlyozta: a cél az egész térség és a teljes észak-atlanti szövetség biztonságának szavatolása. A NATO tagállamok védelmi miniszereinek csütörtöki találkozóját megelőzően arról is beszélt, hogy a program elindítását Oroszország fokozott térségbeli katonai tevékenysége és Kína Északi-sarkvidék iránti növekvő érdeklődése tette kulcsfontosságúvá.

Több mint 5 ezer fős létszámleépítést tervez a Heineken a következő két évben. Ez a jelenleg foglalkoztatottak mintegy 7 százaléka. A világ második legnagyobb sörgyártó cége csökkenő tavalyi bevételről és növekvő nyereségről számolt be. A Heineken tavaly értékesített sörmennyisége 1,2 százalékkal, 281 millió hektoliterre mérséklődött.

Az ELTE díszdoktora lesz Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas író. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem azt közölte: az intézmény egykori hallgatója szeptember 18-án tér vissza az alma materébe az életművét feldolgozó Krasznahorkai-év keretében. Krasznahorkai László 1983-ban szerzett magyar–népművelő diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán.