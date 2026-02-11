ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 11. szerda
Női kézben egy füstölgő cigaretta, esetleg egy joint.
Nyitókép: Getty Images/Dmitry_Tishchenko

Csak tettenéréskor büntethetnek, de továbbra is tilos a dohányzás a budapesti megállókban

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő
ELŐZMÉNYEK

Továbbra is tilos a fővárosi megállókban a dohányzás, aki ezt megszegi, azt tetten érés esetén több tízezer forintra is büntethetik a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság munkatársai.

Akár 30 ezer forintos bírságot is kaphat, aki megállókban, aluljárókban játszótereken, valamint annak határvonalától számított ötméteres távolságon belül dohányzik – erősítette meg a Fővárosi Önkormányzat Városkommunikációs Irodája. Miután az Inforádió hallgatói és az infostart.hu olvasói jelezték, hogy több budapesti megállóban látnak dohányzó utasokat, illetve csikkeket nagy számban eldobálva, ezért szerettük volna megtudni az illetékesektől, hogy a főváros milyennek látja a helyzetet, a térfigyelő kamerák mennyire segítik az ellenőrzést és milyen szankciók vannak arra, ha valaki rágyújt egy megállóban.

A főváros közleményében kiemelte azt is, ahol a megálló területe nem állapítható meg egyértelműen, ott a dohányzás a megállót vagy várakozóhelyet kijelölő táblától számított 5 méteres sugárú körnek megfelelő körzetben tilos.

Hozzátették a törvény rendelkezéseinek megsértőivel szemben

a helyszínen 30 ezer forintig terjedő bírságot szabhat ki a közterület-felügyelő, de bírság kiszabására tettenérés esetén van lehetőség.

Kizárólag a térfigyelő kamerák felvételei alapján nincs lehetőség eljárni, tettenérés esetén azonban a kamerák felvételei bizonyítási eszközként felhasználhatóak.

Hangsúlyozták azt is, hogy a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közösségi közlekedési eszközökön szolgálatot ellátó, valamint az aluljárók ellenőrzését végző munkatársainak kiemelt feladata a törvény betartatása. Jelezték azt is, hogy a megállókban, illetve aluljárókban piktogramokkal ellátott tájékoztató anyagok kerültek kihelyezésre, segítve a magyarul nem beszélők tájékoztatását is a dohányzás tilalmára.

budapest

bkk

dohányzás

