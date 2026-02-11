ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 11. szerda
valentin nap piros szívek szerelem párkapcsolat
Nyitókép: Pixabay

Jön a Valentin-nap – ellenőrzéseket tart a NAV

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Az online hirdetőket is figyeli a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Megkezdte a NAV a Valentin-napi akcióját, a virágboltok, az édesség-, illatszer- és ékszerüzletek, valamint a vendéglátóhelyek számíthatnak leginkább a revizorok érkezésére – mondta el Linczmayer Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője az InfoRádióban.

Hangsúlyozta, hogy a hivatal ilyenkor az online hirdetőket is figyeli, tehát a webáruházak is számíthatnak arra, hogy a megrendelő esetleg egy revizor lesz. Ők ilyenkor kiemelten vizsgálják a szokásos kötelezettségeket, mint a nyugta- és számlaadás, az online pénztárgépek megfelelő használata, illetve az alkalmazottak megfelelő bejelentése. Ezen felül az áruk eredete és a jövedéki szabályok betartása is a középpontban van ilyenkor.

Az igazolatlan eredetű árut forgalmazó kereskedők akár az áru forgalmi értékének 40 százalékát is kitevő bírsággal számolhatnak

– emelte ki Linczmayer Szilvia.

Ennél a bírságnál ugyanakkor minimumküszöb is van, tehát a legkisebb kiszabható összeg minden esetben 200 ezer forint az egyéni vállalkozóknál, és 500 ezer forint a cégeknél. Amennyiben a NAV értékelése szerint kockázatos az adózó, akkor a helyszíni ellenőrzéshez a revizorokat a végrehajtók is elkísérhetik – tette hozzá a kommunikációs vezető.

Hangsúlyozta, hogy súlyos jogsértésnél, amikor kétséges, hogy a várható bírságot megfizetnék, a hivatal ideiglenes biztosítási intézkedést alkalmazhat,

a költségvetés védelmének érdekében akár az árukészletet is lefoglalhatja.

A NAV ellenőrzéseivel nemcsak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, hanem támogatja a jogkövető vállalkozásokat is. Érdemes követni a NAV Adótraffipax-rovatát is, ahol a hivatal előre jelzi, hol és milyen típusú ellenőrzések várhatóak a közeljövőben – olvasható a NAV közleményében.

