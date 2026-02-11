ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.44
usd:
319.66
bux:
129447.89
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
drón támadás
Nyitókép: Anton Petrus

Bemutatta drónfenyegetés elleni akciótervét az Európai Bizottság

Infostart

Az egyre szaporodó légtérsértések, repülőtereket érintő fennakadások, valamint a kritikus infrastruktúrát, a külső határokat és a köztereket fenyegető incidensek egyre nagyobb kockázatot jelentenek, amit a Bizottság szerint kezelni kell.

A Bizottság szerint az akcióterv egységes uniós fellépést teremt a rosszindulatú drónokkal szemben. A kezdeményezés a polgári belbiztonságra fókuszál, de kiegészíti a védelmi területen zajló munkát is, és erősíti a civil-katonai együttműködést – írja az EB által közzétett terv alapján a hvg.hu.

A technológiai szuverenitásért felelős ügyvezető alelnök, Henna Virkkunen azt mondta, láthatóan bármi fegyverként használható ellenünk,

a drón- és drónelhárító képességeknek az európai védelem központi elemeinek kell lenniük.

Úgy véli, a jelenlegi geopolitikai helyzetben Európának saját fejlesztésű megoldásokra kell támaszkodnia. Az akcióterv négy pillére: a felkészültség javítása, az észlelési kapacitások erősítése, a válaszintézkedések összehangolása és a védelmi készenlét fokozása.

A felkészültség érdekében

  • a Bizottság civil-katonai ipari feltérképezést indít a beruházások és az innováció ösztönzésére,
  • létrejön egy uniós Drónelhárító Kiválósági Központ,
  • valamint egy tanúsítási rendszer a drónelhárító technológiák számára,
  • továbbá megalakul a Drón- és Drónelhárító Ipari Fórum is, amely a gyártókkal folytatott párbeszédet és a termelés bővítését segíti.

Magnus Brunner belügyi biztos szerint a drónok óriási gazdasági előnyöket hoznak, ugyanakkor alacsony költséggel és nagy hatással lehet visszaélni velük. Hozzátette, a mostani terv több lehetőséget biztosít, köztük egy új drónincidens-platform létrehozásával és 400 millió eurós támogatással.

A Bizottság Drónbiztonsági Csomagot is előterjeszt, amely frissíti a polgári drónokra vonatkozó szabályokat, és bevezeti az „EU Trusted Drone” címkét a biztonságos eszközök azonosítására. Az ellenséges drónok észleléséhez fejlett, több szenzort kombináló rendszerekre és mesterséges intelligenciára van szükség. A Bizottság támogatná az egységes légtérmegjelenítő rendszerek kialakítását, valamint egy uniós Drónincidens-platform fokozatos létrehozását.

Az 5G hálózatok is kiemelt szerepet kapnának, amik lehetővé teszik a valós idejű követést, különösen a rajban közlekedő gépek esetén.

A Bizottság közös beszerzésekkel és európai fejlesztésű, mesterséges intelligenciával működő irányítási rendszerekkel segítené a tagállamokat. Felmerült gyors reagálású drónelhárító egységek létrehozása is. Andrius Kubilius védelmi biztos szerint politikai vízióból ipari valósággá válik a „Drónfal”.

Az akcióterv gazdasági dimenzióval is bír: az uniós finanszírozási programok – köztük a Horizon Europe és az Európai Védelmi Alap – továbbra is támogatják a drón- és drónelhárító fejlesztéseket. A Bizottság a tagállamokkal közösen, „dinamikus folyamatként” kívánja végrehajtani a tervet, és javasolja nemzeti drónbiztonsági koordinátorok kinevezését is.

Kezdőlap    Külföld    Bemutatta drónfenyegetés elleni akciótervét az Európai Bizottság

eu

védekezés

európai unió

európai bizottság

dróntámadás

akcióterv

drón

védelempolitika

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Madaras Norbert: a párizsi olimpia után azonnal aláírtam volna, hogy négy ezüstöt nyerünk a következő két évben

Madaras Norbert: a párizsi olimpia után azonnal aláírtam volna, hogy négy ezüstöt nyerünk a következő két évben

Nemhogy félig, hanem majdnem tele van a pohár – így értékelte a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, hogy a férfi és a női válogatott is két-két döntőt játszott bő fél éven belül. A sportvezető az InfoRádióban azt mondta, a vesztes finálékból is sokat lehet tanulni, és a magyar játékosoknak motiváló erőnek kell lennie, hogy legközelebb bebizonyítsák, ők a legjobbak, és képesek döntőt nyerni.
„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

Szijjártó Péter szerint a brüsszeli-kijevi együttműködésben a terv az, hogy Magyarországot mint akadályt kiiktassák. Ha ezt megteszik, azzal bármely tagországot kiiktathatják később a brüsszeli döntéshozatalból – állította a külgazdasági és külügyminiszter.
 

Orbán Viktor: a Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet

Kormányinfó: új információkat közöl szerdai ülése után a kormány csütörtökön

Egyszeri többszázezres juttatásról döntött Pintér Sándor belügyminiszter

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.12. csütörtök, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre

Visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre

Szerdán az ázsiai tőzsdék mérsékelten emelkedtek, az ausztrál piac vezette az emelkedést főként vállalati gyorsjelentések által hajtott ralinak köszönhetően. Az európai részvénypiacok ma stagnálással nyitottak, majd délutánra vegyes kép alakult ki. Délután a vártnál sokkal erősebb munkaerőpiaci adatok érkeztek az USA-ból, amire kezdetben felpattantak a tőzsdék, viszont később elolvadt az emelkedés. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Skandináv lottó nyerőszámai a 7. héten 2026-ban

A Skandináv lottó nyerőszámai a 7. héten 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/7. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyereményt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police name suspect in Canada school shooting as 18-year-old Jesse Van Rootselaar

Police name suspect in Canada school shooting as 18-year-old Jesse Van Rootselaar

Police say the dead include an adult female educator, three female students, two male students, plus the suspect's mother and step-brother.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 22:08
Valami félremehetett az NBC-s műsorvezető anyjának elrablása kapcsán
2026. február 11. 20:36
Megkereste az angol vádhatóságot a rendőrség András volt herceg ügyében
×
×
×
×