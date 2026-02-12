Egy új technológia forradalmasíthatja a veszélyes alvási rendellenesség kezelését

Az alvási apnoe egy rendkívül veszélyes rendellenesség, az ettől szenvedőknek alvás közben felületessé válik a légzésük, de akár ki is hagyhat. A jelenséget a légutak elzáródása okozza.

Most azonban egy újfajta kezelés hozhat áttörést a területen – írja a Science Alert beszámolója nyomán a hvg.hu. Az Ausztrál Flinders Egyetem kutatói által kidolgozott módszer egy meglévő, hypoglossalis idegstimuláció (HNS) nevű kezelésen alapszik. A hypoglossalis egy, a nyelv alatt elhelyezkedő ideg, mely a nyelvet magát irányítja. A HNS elektromos impulzusok segítségével akadályozza meg azt, hogy a nyelv elzárja az ember torkát.

A jelenlegi kezelés hátránya, hogy eléggé invazív, ugyanis egy méretes implantátum műtéti beültetésével jár, ami ráadásul nem is mindenkinél hatékony. A szakemberek viszont egy új, kisebb méretű elektródát dolgoztak ki, aminek sokkal egyszerűbb a behelyezése. A tesztek szerint az új megközelítés rendkívül ígéretes: a vizsgálatban résztvevő 14 személyből 13-nál megnyitotta a légutakat, ami 93 százalékos sikerarányt jelent. Az eredményeket a Chest című tudományos folyóiratban tették közzé.

Az új módszer bizonyos esetekben még akkor is sikeres volt, amikor teljesen leállt az alany légzése. A tudományos szaklap kiemelte, az első eredmények alapján ez jelentős előrelépést hozhat a HNS-kezelés terén. A Flinders Egyetem fül-orr-gégész szakorvosa, Simon Carney szerint a beültetéshez csak egy 90 perces, ultrahanggal irányított beavatkozás szükséges. Fontos azonban kiemelni, hogy a módszer további tesztelésre és fejlesztésre szorul, mielőtt szélesebb körben is alkalmazható lenne.