ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.39
usd:
319.43
bux:
129447.89
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
asian man sleep with CPAP mask at night on the bed in dark bedroom
Nyitókép: PonyWang/Getty Images

Egy új technológia forradalmasíthatja a veszélyes alvási rendellenesség kezelését

Infostart

Az új technológia sokkal egyszerűbbé teheti az alvási apnoe kezelését, ugyanis több mint kilencven százalékos hatékonysággal orvosolja a problémát.

Az alvási apnoe egy rendkívül veszélyes rendellenesség, az ettől szenvedőknek alvás közben felületessé válik a légzésük, de akár ki is hagyhat. A jelenséget a légutak elzáródása okozza.

Most azonban egy újfajta kezelés hozhat áttörést a területen – írja a Science Alert beszámolója nyomán a hvg.hu. Az Ausztrál Flinders Egyetem kutatói által kidolgozott módszer egy meglévő, hypoglossalis idegstimuláció (HNS) nevű kezelésen alapszik. A hypoglossalis egy, a nyelv alatt elhelyezkedő ideg, mely a nyelvet magát irányítja. A HNS elektromos impulzusok segítségével akadályozza meg azt, hogy a nyelv elzárja az ember torkát.

A jelenlegi kezelés hátránya, hogy eléggé invazív, ugyanis egy méretes implantátum műtéti beültetésével jár, ami ráadásul nem is mindenkinél hatékony. A szakemberek viszont egy új, kisebb méretű elektródát dolgoztak ki, aminek sokkal egyszerűbb a behelyezése. A tesztek szerint az új megközelítés rendkívül ígéretes: a vizsgálatban résztvevő 14 személyből 13-nál megnyitotta a légutakat, ami 93 százalékos sikerarányt jelent. Az eredményeket a Chest című tudományos folyóiratban tették közzé.

Az új módszer bizonyos esetekben még akkor is sikeres volt, amikor teljesen leállt az alany légzése. A tudományos szaklap kiemelte, az első eredmények alapján ez jelentős előrelépést hozhat a HNS-kezelés terén. A Flinders Egyetem fül-orr-gégész szakorvosa, Simon Carney szerint a beültetéshez csak egy 90 perces, ultrahanggal irányított beavatkozás szükséges. Fontos azonban kiemelni, hogy a módszer további tesztelésre és fejlesztésre szorul, mielőtt szélesebb körben is alkalmazható lenne.

Kezdőlap    Tudomány    Egy új technológia forradalmasíthatja a veszélyes alvási rendellenesség kezelését

technológia

fejlesztés

kezelés

alvási apnoe

lélegeztetőgép

légzésleállás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Madaras Norbert: a párizsi olimpia után azonnal aláírtam volna, hogy négy ezüstöt nyerünk a következő két évben

Madaras Norbert: a párizsi olimpia után azonnal aláírtam volna, hogy négy ezüstöt nyerünk a következő két évben

Nemhogy félig, hanem majdnem tele van a pohár – így értékelte a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, hogy a férfi és a női válogatott is két-két döntőt játszott bő fél éven belül. A sportvezető az InfoRádióban azt mondta, a vesztes finálékból is sokat lehet tanulni, és a magyar játékosoknak motiváló erőnek kell lennie, hogy legközelebb bebizonyítsák, ők a legjobbak, és képesek döntőt nyerni.
„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

Szijjártó Péter szerint a brüsszeli-kijevi együttműködésben a terv az, hogy Magyarországot mint akadályt kiiktassák. Ha ezt megteszik, azzal bármely tagországot kiiktathatják később a brüsszeli döntéshozatalból – állította a külgazdasági és külügyminiszter.
 

Orbán Viktor: a Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet

Kormányinfó: új információkat közöl szerdai ülése után a kormány csütörtökön

Egyszeri többszázezres juttatásról döntött Pintér Sándor belügyminiszter

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.12. csütörtök, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre

Visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre

Szerdán az ázsiai tőzsdék mérsékelten emelkedtek, az ausztrál piac vezette az emelkedést főként vállalati gyorsjelentések által hajtott ralinak köszönhetően. Az európai részvénypiacok ma stagnálással nyitottak, majd délutánra vegyes kép alakult ki. Délután a vártnál sokkal erősebb munkaerőpiaci adatok érkeztek az USA-ból, amire kezdetben felpattantak a tőzsdék, viszont később elolvadt az emelkedés. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor lesz vásár Vác központjában? Itt a váci vásár 2026-os időpontja és más fontos tudnivalók

Mikor lesz vásár Vác központjában? Itt a váci vásár 2026-os időpontja és más fontos tudnivalók

A kirakodóvásár időpontja még változhat, akár időjárás következtében is, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a szervezők legfrissebb közléseiből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Six people were killed and at least 25 others were injured at a school, and two others were found dead at a nearby home.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 03:10
Hatalmas újítás a láthatáron: jönnek a mozgó Facebook-profilképek
2026. február 11. 20:25
Erre nagyon rápörögtek a görög fiatalok
×
×
×
×