ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.37
usd:
320
bux:
129707.8
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
European Union flags in front of the blurred European Parliament in Brussels, Belgium
Nyitókép: artJazz/Getty Images

A versenyképességről szól a csütörtöki uniós csúcs

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Az Európai Unió tagállamainak vezetőivel tartanak informális csúcstalálkozót csütörtökön Belgiumban. A témák között a versenyképesség és a belső piac megerősítése is szerepel.

Az EU versenyképességének növelése az egyik célja annak a javaslatcsomagnak, amelyről az uniós vezetők csütörtökön egyeztetnek. Az InfoRádió Máthé Réka Zsuzsánnát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársát kérdezte.

A tagállami jogszabályokkal párhuzamosan létrehoznak egy olyan jogszabályt, amely révén elsősorban a kis- és középméretű vállalatok könnyebben tudnak cégeket indítani, azokat működtetni, vitás ügyeiket rendezni. És ez várhatóan könnyebbé teszi az innovatív cégek életét az Európai Unióban – mondta a szakértő.

Valljuk be, nem igazán versenyképes az Európai Unió jogszabályi környezete.

A csütörtöki informális ülés egyik fontos része lesz, hogy hogyan tudjuk versenyképesebbé tenni a belső piacot, és ennek egy nagyon fontos mozzanata az úgynevezett „28. rezsim” megtárgyalása. Tehát ez belső piaci stratégiává van emelve, és ebben látják a vezetők minden problémára a megoldást – tette hozzá.

Az uniós egyeztetést António Costa, az Európai Tanács elnöke kezdeményezte.

Fontos tudni, hogy amikor az európai versenyképesség hátrányairól és hibáiról beszélnek, akkor két nagyon fontos olasz volt miniszterelnök vett ebben a munkában részt. Mario Draghi, aki az Európai Központi Banknak is volt elnöke, illetve Enrico Letta. Ők mindketten nagyon komoly tanulmányokat készítettek, cégekkel beszéltek, és ők is ott lesznek a csütörtöki tanácskozáson – mondta Máthé Réka Zsuzsánna az InfoRádióban.

A tagállamok vezetői között ugyan nincs teljes egyetértés a tervezet direktíva részleteiről, de az álláspontok várhatóan közeledni fognak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    A versenyképességről szól a csütörtöki uniós csúcs

európai unió

versenyképesség

uniós csúcs

máthé réka zsuzsánna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Charaf Hassan: a BME-diploma útlevél mindenhova a világban

Charaf Hassan: a BME-diploma útlevél mindenhova a világban
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora szerint reális cél, hogy az egyetem 2030-ra a világ legjobb száz intézménye közé kerüljön. Charaf Hassan az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy a fenntartóváltással megindult az a lendület, amely a Műegyetemet a nemzetközi élvonalba emelheti.
„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

Szijjártó Péter szerint a brüsszeli-kijevi együttműködésben a terv az, hogy Magyarországot mint akadályt kiiktassák. Ha ezt megteszik, azzal bármely tagországot kiiktathatják később a brüsszeli döntéshozatalból – állította a külgazdasági és külügyminiszter.
 

Orbán Viktor: a Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet

Kormányinfó: új információkat közöl szerdai ülése után a kormány csütörtökön

Egyszeri többszázezres juttatásról döntött Pintér Sándor belügyminiszter

A kínai külügyminisztert fogadta Szijjártó Péter
budapest

A kínai külügyminisztert fogadta Szijjártó Péter

Február 27-én a teherforgalom, majd március 14-től a személyszállítás is megindul a Budapest–Belgrád vasútvonalon. Az eddigi heti 42 helyett 77 légijárat fogja összekötni Budapestet a nagy kínai városokkal.
VIDEÓ
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb nagyágyúról rántotta le a leplet az Epstein-botrány – Megdöbbentek és feljelentést tettek Párizsban

Újabb nagyágyúról rántotta le a leplet az Epstein-botrány – Megdöbbentek és feljelentést tettek Párizsban

Megdöbbenésének és felháborodottságának adott hangot Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szerdán az előző nap nyilvánosságra került tények miatt, amelyek szerint Fabrice Aidan francia diplomata neve többször is megjelenik az amerikai Epstein-aktákban. Aidan ellen korábban pedofil pornográf weboldalak látogatása miatt eljárás is indult az Egyesült Államokban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a polgármester, akire rálőttek: ezért támadhatta meg az idős férfi

Megszólalt a polgármester, akire rálőttek: ezért támadhatta meg az idős férfi

Orbán Sándor közösségi oldalán nyugtatta meg az aggódókat, részletesen beszámolva egészségi állapotáról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Canada mourns with you, tearful PM Carney tells community where nine killed in shootings

Canada mourns with you, tearful PM Carney tells community where nine killed in shootings

Mark Carney says it's a "difficult day" for Tumbler Ridge in British Columbia, where two shootings happening at a secondary school and home.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 16:44
Sok német nőt ér szexuális erőszak, de elhallgatják
2026. február 11. 15:58
Egy ukrán őrnagy megfenyegette Magyarországot
×
×
×
×