A versenyképességről szól a csütörtöki uniós csúcs

Az EU versenyképességének növelése az egyik célja annak a javaslatcsomagnak, amelyről az uniós vezetők csütörtökön egyeztetnek. Az InfoRádió Máthé Réka Zsuzsánnát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársát kérdezte.

A tagállami jogszabályokkal párhuzamosan létrehoznak egy olyan jogszabályt, amely révén elsősorban a kis- és középméretű vállalatok könnyebben tudnak cégeket indítani, azokat működtetni, vitás ügyeiket rendezni. És ez várhatóan könnyebbé teszi az innovatív cégek életét az Európai Unióban – mondta a szakértő.

Valljuk be, nem igazán versenyképes az Európai Unió jogszabályi környezete.

A csütörtöki informális ülés egyik fontos része lesz, hogy hogyan tudjuk versenyképesebbé tenni a belső piacot, és ennek egy nagyon fontos mozzanata az úgynevezett „28. rezsim” megtárgyalása. Tehát ez belső piaci stratégiává van emelve, és ebben látják a vezetők minden problémára a megoldást – tette hozzá.

Az uniós egyeztetést António Costa, az Európai Tanács elnöke kezdeményezte.

Fontos tudni, hogy amikor az európai versenyképesség hátrányairól és hibáiról beszélnek, akkor két nagyon fontos olasz volt miniszterelnök vett ebben a munkában részt. Mario Draghi, aki az Európai Központi Banknak is volt elnöke, illetve Enrico Letta. Ők mindketten nagyon komoly tanulmányokat készítettek, cégekkel beszéltek, és ők is ott lesznek a csütörtöki tanácskozáson – mondta Máthé Réka Zsuzsánna az InfoRádióban.

A tagállamok vezetői között ugyan nincs teljes egyetértés a tervezet direktíva részleteiről, de az álláspontok várhatóan közeledni fognak.