Multi exposure of abstract creative digital world map on modern laptop background, tourism and traveling concept
Nyitókép: Igor Kutyaev/Getty Images

MCC-konferencia: a digitalizáció jelentősen segíti a jogot

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

A digitalizáció egy évtizedek óta tartó szükséges folyamat, amelyhez az összes társadalmi alrendszernek alkalmazkodnia kell, beleértve az igazságszolgáltatást is – mondta az InfoRádióban Menyhárd Attila kutatóprofesszor, aki az MCC „Digitalizáció és igazságszolgáltatás – A jog kihívásai a 21. században” című szerdai rendezvényének egyik előadója.

A rengeteg papírmunka és a dokumentumok fizikai használata lassítja a munkavégzést. De ha digitálisan megvannak a szükséges dokumentumok, akkor sokkal egyszerűbb a keresés és az adatok rendszerezése – mondta a digitalizáció fontosságáról Menyhárd Attila egyetemi tanár, az MCC Jogi Iskolájának kutatóprofesszora az InfoRádióban, hozzátéve: ez egy olyan folyamat, ami már több évtizeddel ezelőtt elkezdődött.

A tapasztalatok vegyesek, van, aki nagyon lelkes, más kevésbé. Valahol egy folyamat kezdetén vagyunk, és mindig vannak kezdeti nehézségek, mert alkalmazkodni kell, a technológiának javulnia kell, születnek tapasztalatok, de ez egy szükséges út.

Tulajdonképpen az egész társadalomnak fel kell ehhez nőnie, és az összes társadalmi alrendszernek is, ideértve az igazságszolgáltatást, közigazgatást vagy bármilyen más szolgáltatást – fogalmazott a professzor.

A nagy kérdés az ember és a gép viszonya, az ember szerepe ezekben a folyamatokban. Most valószínűleg azt érzékeljük, hogy az ember szerepe mindinkább háttérbe szorul, ami egy kockázat társadalmi oldalról – tette hozzá.

Van, amikor nagyon jól esik, hogy automatizált formában, digitalizáltan tudunk ügyeket intézni. Erre nagyon jó példa az elektronikus közigazgatás, ami jelentősen könnyíti az életünket.

De vannak olyan folyamatok, például egy banki hitelbírálat vagy akár maga az igazságszolgáltatás, a joghoz való hozzáférés, amikor akkor vagyunk nyugodtabbak, ha valakivel, egy emberrel tudunk beszélni,

ha van kihez tudunk fordulni, és úgy érezzük, hogy valaki kontrollálja a technológiát, amit használunk – tette hozzá.

A jogban is vannak funkciói a digitális megoldásoknak. A professzor szerint ennek több iránya is van.

„Az egyik maga az ügykezelés és az adminisztráció, akár ha egy ügyvédi iroda működésére gondolunk, akár egy bíróság működésére: papír alapon előállított dokumentumok helyett elektronikus dokumentumokkal dolgozunk. Ezekben

sokkal könnyebb a keresés, és úgy tűnik, hogy ez a folyamat mindenkinek jó, nem kell nagy mennyiségű papírt mozgatni, nem kell ezeket tárolni.

Lehet, hogy valakinek először idegen , hogy számítógépről olvas, de úgy gondolom, hogy már mindenki hozzászokott. mert jelentős a könnyítés a folyamatokban. De van egy másik irány is: a hozzáférés magához a joghoz, jogszabályokhoz, joggyakorlathoz, szakirodalomhoz. Szintén nagy segítség, hogy a szakcikkek, jogszabályok, bírósági határozatok egyre könnyebben kereshető formában kerülnek elénk, és ez nagyon komoly mértékben növeli az áttekinthetőséget – mondta Menyhárd Attila egyetemi tanár, az MCC Jogi Iskolájának kutatóprofesszora az InfoRádióban.

A teljes beszélgetés az InfoRádió Paragrafus című magazinműsorának csütörötk esti adásában lesz hallható.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    MCC-konferencia: a digitalizáció jelentősen segíti a jogot

