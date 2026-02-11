ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.11
usd:
319
bux:
129447.89
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Budapest Airport

Papírmentesítés indult a harmadik országbeli utasok számára Ferihegyen

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren debütált a külföldi utasok áfa-visszatérítését segítő új elektronikus rendszer. A Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban azt mondta: az adóhatóság segítségével indított digitális átállással jelentősen felgyorsul és átláthatóvá válik az áfavisszatérítés folyamata a külföldi utasok számára. A NAV vámszakmai és nemzetközi elnökhelyettese is több részletet elárult az újításról.

Automatizált rendszerek segítik mostantól a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér küföldi utasait, a Budapestről elutazók az áfa-visszaigénylésüket ugyanúgy végig tudják csinálni, mint ha sorban állnának egy pultnál.

Mint az InfoRádió Valentínyi Katalintól, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettesétől megtudta, eddig az volt a rendszer, hogy be kellett állniuk az adóhivatal pultjához, és ott a kollégák segítségével tudták a folyamatot végigcsinálni, most azonban teljesen digitalizált verzióra állnak át, ami nem azt jelenti, hogy megszűnik a pult, de kiegészül egy új lehetőséggel.

„Tehát egy teljesen digitalizált, automatizált rendszer az, ami most elindul, és ezen keresztül tudják a kilépő utasok végiglépkedve a menüpontban az adó-visszaigénylést megtenni” – nyomatékosította.

A gyors, kényelmes, egyszerű, a NAV segítségével létrejött folyamat mindössze 1-2 percesre rövidíti a korábbi kényelmetlenkedést, ráadásul teljesen papírmentes.

A tavalyi évben közel 200 ezer kilépő utas vámkezelése történt, és a most telepített rendszer a folyamatot a kezelt embermennyiséget tekintve 80 százalékosan kezelni tudják.

Az újítás elsősorban nem EU-s, külföldi utasokat érint, izraelieket, kínaiakat, távol-keletieket.

Az új rendszerben a NAV szempontjából azok a harmadik országban letelepedett vagy harmadik országos állampolgárok, akik az Európai Unión belül, így Magyarországon is jelentős értékű dolgokat vesznek, bizonyos feltételek fennállása esetén, ha ezeket újszerű állapotban viszik ki, ezek értéke meghaladja a 175 eurót, akkor jogosultak arra, hogy a részükre az egyébként befizetett áfát minden tagállam visszatérítse. Ennek a Liszt Ferenc repülőtéren eddig egy hagyományos papírformátumú rendszere működött, az elárusító helyeken ezek a vásárlók kaptak egy papíralapú nyomtatványt, ami följogosította őket arra, hogy az áfát később visszakérjék. Most ezt digitalizálták be a Global Blue nevű cég segítségével.

Mint az InfoRádióban Bakai Kristóf Péter, a NAV vámszakmai és nemzetközi elnökhelyettese elmondta, egy elektronikus adatcsomagra cserélődik a papír, és már pénzügyőri közreműködés nélkül, főszabály szerint önkiszolgáló kioszkok igénybevételével tudják az utasok az áruk kiléptetésének igazolását elvégezni.

„Az áfa-visszatérítés lényege az, hogy azok a harmadik országos állampolgárok, akik az Európai Unión belül Magyarországon is vásárolnak, az áfát visszakaphatják, amikor elhagyják a közösség területét. Amennyiben 175 euró értékűnél nagyobbak ezek az áruk, legyenek személyes tárgyak, úti holmik, a vásárlást követő 90 napon belül kiviszik őket, vissza lehet kapni utánuk az áfát” – erősítette meg.

Az áruk kiléptetéséhez kapcsolódóan 2023-ban mintegy 9 milliárd, '24-ben 15 milliárd, '25-ben pedig 19 milliárd forint értékű közösségi áru kiléptetésének igazolását végezték el a Liszt Ferenc-repülőtéren. Ennek az áfatartalma az, amelyet az egyes tagállamok visszafizettek, vagy visszafizetnek az utasoknak.

Ez lehetőség, nem kötelezettség, amivel azok a harmadik országos állampolgárok, akik megtehetik, jellemzően élnek is.

Ha a külföldi utas már elhagyta Magyarországot, akkor utólag már nem dönthet úgy, hogy neki kellene vissza az áfa, tehát az áruk kiléptetését a vámhatóságnak igazolnia kell, az árukat a vámhatóság elé kell állítani a repülőtéren, be kell mutatni, hogy azok valóban ott vannak velük, és azokkal elhagyják a közösség területét, ettől olyan fontos az új rendszer, ami a régit kiegészíti.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Papírmentesítés indult a harmadik országbeli utasok számára Ferihegyen

nav

budapest airport

ferihegy

liszt ferenc nemzetközi repülőtér

áfa-visszatérítés

valentínyi katalin

bakai kristóf péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tánctilalom, rabszolgaság, születési előjogok – döbbenetes szabályokat vezettek be a tálibok

Tánctilalom, rabszolgaság, születési előjogok – döbbenetes szabályokat vezettek be a tálibok
Új büntető törvénykönyv lépett érvénybe Afganisztánban. A kódex tág nyelvezetet használ, kiszélesítve a bírák és a tisztviselők döntési jogkörét, teret biztosítva egyebek mellett az önkényes letartóztatásoknak. Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: társadalmi osztályok alapján sorolják be azt, hogy az adott bűnelkövető milyen büntetésre számíthat. Afganisztánban tilos a tánc és a táncnézés, a tálibellenes mozgalmak résztvevői pedig akár halálbüntetést is kaphatnak.
„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

Szijjártó Péter szerint a brüsszeli-kijevi együttműködésben a terv az, hogy Magyarországot mint akadályt kiiktassák. Ha ezt megteszik, azzal bármely tagországot kiiktathatják később a brüsszeli döntéshozatalból – állította a külgazdasági és külügyminiszter.
 

Orbán Viktor: a Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet

Kormányinfó: új információkat közöl szerdai ülése után a kormány csütörtökön

Egyszeri többszázezres juttatásról döntött Pintér Sándor belügyminiszter

A kínai külügyminisztert fogadta Szijjártó Péter
budapest

A kínai külügyminisztert fogadta Szijjártó Péter

Február 27-én a teherforgalom, majd március 14-től a személyszállítás is megindul a Budapest–Belgrád vasútvonalon. Az eddigi heti 42 helyett 77 légijárat fogja összekötni Budapestet a nagy kínai városokkal.
VIDEÓ
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.12. csütörtök, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán

Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán

Az orosz erők nagy erőkkel nyomulnak előre az ukránok által 2022-ben visszafoglalt Liman térségében: az észak-donyecki város ostroma lényegében megkezdődött, az oroszok a környező falvak elfoglalásával akarják bekeríteni a települést. Közben nagyobb katonai műveletek zajlanak Kosztantynivka, Pokrovszk, Huljajpole térségében is. Közen orosz lapok és internetes OSINT-bloggerek arról írnak: kisebb ellentámadást indított az ukrán hadsereg a déli fronton - Kijev ezt nem erősítette meg egyelőre. Diplomáciai fronton egyelőre nem látszik áttörés: Moszkvából több, Amerikával szemben kritikus nyilatkozat is jött az elmúlt napokban. A nap folyamán megjelnetek a Kiel Institute adatai: ebből kiderül, hogy Ukrajna katonai támogatása 2022 előtti mélypontra süllyedt. Az FT közben információkat szerzett arról, hogy Zelenszkij elnök választásokat akar tartani Ukrajnában - erről a napokban érkezhet hivatalos bejelentés. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége egy korszaknak: új, prémium sportbolt költözik a Hervis helyére Budapesten

Vége egy korszaknak: új, prémium sportbolt költözik a Hervis helyére Budapesten

Az év elején kiderült, hogy az első bolt a budapesti Fashion Streeten nyílik meg. Azóta már fel is matricázták a kirakatot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's attorney general asked to apologise to Epstein survivors as shouting match erupts in Congress

Trump's attorney general asked to apologise to Epstein survivors as shouting match erupts in Congress

Bondi's justice department is under pressure over its release of files related to the late convicted sex offender.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 18:08
Csak tettenéréskor büntethetnek, de továbbra is tilos a dohányzás a budapesti megállókban
2026. február 11. 16:08
Charaf Hassan: a BME-diploma útlevél mindenhova a világban
×
×
×
×