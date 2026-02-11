Papírmentesítés indult a harmadik országbeli utasok számára Ferihegyen

Automatizált rendszerek segítik mostantól a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér küföldi utasait, a Budapestről elutazók az áfa-visszaigénylésüket ugyanúgy végig tudják csinálni, mint ha sorban állnának egy pultnál.

Mint az InfoRádió Valentínyi Katalintól, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettesétől megtudta, eddig az volt a rendszer, hogy be kellett állniuk az adóhivatal pultjához, és ott a kollégák segítségével tudták a folyamatot végigcsinálni, most azonban teljesen digitalizált verzióra állnak át, ami nem azt jelenti, hogy megszűnik a pult, de kiegészül egy új lehetőséggel.

„Tehát egy teljesen digitalizált, automatizált rendszer az, ami most elindul, és ezen keresztül tudják a kilépő utasok végiglépkedve a menüpontban az adó-visszaigénylést megtenni” – nyomatékosította.

A gyors, kényelmes, egyszerű, a NAV segítségével létrejött folyamat mindössze 1-2 percesre rövidíti a korábbi kényelmetlenkedést, ráadásul teljesen papírmentes.

A tavalyi évben közel 200 ezer kilépő utas vámkezelése történt, és a most telepített rendszer a folyamatot a kezelt embermennyiséget tekintve 80 százalékosan kezelni tudják.

Az újítás elsősorban nem EU-s, külföldi utasokat érint, izraelieket, kínaiakat, távol-keletieket.

Az új rendszerben a NAV szempontjából azok a harmadik országban letelepedett vagy harmadik országos állampolgárok, akik az Európai Unión belül, így Magyarországon is jelentős értékű dolgokat vesznek, bizonyos feltételek fennállása esetén, ha ezeket újszerű állapotban viszik ki, ezek értéke meghaladja a 175 eurót, akkor jogosultak arra, hogy a részükre az egyébként befizetett áfát minden tagállam visszatérítse. Ennek a Liszt Ferenc repülőtéren eddig egy hagyományos papírformátumú rendszere működött, az elárusító helyeken ezek a vásárlók kaptak egy papíralapú nyomtatványt, ami följogosította őket arra, hogy az áfát később visszakérjék. Most ezt digitalizálták be a Global Blue nevű cég segítségével.

Mint az InfoRádióban Bakai Kristóf Péter, a NAV vámszakmai és nemzetközi elnökhelyettese elmondta, egy elektronikus adatcsomagra cserélődik a papír, és már pénzügyőri közreműködés nélkül, főszabály szerint önkiszolgáló kioszkok igénybevételével tudják az utasok az áruk kiléptetésének igazolását elvégezni.

„Az áfa-visszatérítés lényege az, hogy azok a harmadik országos állampolgárok, akik az Európai Unión belül Magyarországon is vásárolnak, az áfát visszakaphatják, amikor elhagyják a közösség területét. Amennyiben 175 euró értékűnél nagyobbak ezek az áruk, legyenek személyes tárgyak, úti holmik, a vásárlást követő 90 napon belül kiviszik őket, vissza lehet kapni utánuk az áfát” – erősítette meg.

Az áruk kiléptetéséhez kapcsolódóan 2023-ban mintegy 9 milliárd, '24-ben 15 milliárd, '25-ben pedig 19 milliárd forint értékű közösségi áru kiléptetésének igazolását végezték el a Liszt Ferenc-repülőtéren. Ennek az áfatartalma az, amelyet az egyes tagállamok visszafizettek, vagy visszafizetnek az utasoknak.

Ez lehetőség, nem kötelezettség, amivel azok a harmadik országos állampolgárok, akik megtehetik, jellemzően élnek is.

Ha a külföldi utas már elhagyta Magyarországot, akkor utólag már nem dönthet úgy, hogy neki kellene vissza az áfa, tehát az áruk kiléptetését a vámhatóságnak igazolnia kell, az árukat a vámhatóság elé kell állítani a repülőtéren, be kell mutatni, hogy azok valóban ott vannak velük, és azokkal elhagyják a közösség területét, ettől olyan fontos az új rendszer, ami a régit kiegészíti.