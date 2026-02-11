ARÉNA - PODCASTOK
money
Nyitókép: guinevra/Getty Images

Egyszeri többszázezres juttatásról döntött a belügyminiszter

Infostart / MTI

Egyszeri, bruttó 400 ezer forint juttatást folyósít költségvetéséből a Belügyminisztérium a rendvédelmi szervek rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak – közölte a tárca szerdán.

Pintér Sándor belügyminiszter a rendészeti államtitkár, valamint a rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Terrorelhárítási Központ parancsnokai jelenlétében közölte: az ágazat 2025-ben eredményesebb munkát végzett mint 2024-ben, Magyarország továbbra is Európa egyik legbiztonságosabb országa – írták.

A tárcavezető ezért – az irányított szervek vezetőinek javaslatára – egyszeri juttatás kifizetéséről döntött, amely február 28-ig megérkezik az érintettek számlájára.

Hozzátették: a jogosultak körét egy rövidesen megjelenő miniszteri rendelet tartalmazza.

A tárcavezető további sikereket kívánt a rendvédelmi szervek rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, megköszönte együttműködésüket – áll a közleményben.

