2024. január 12-én.
Autómentőre váró embereket ütött el egy szlovák sofőr Nógrád vármegyében 2024. január 12-én.
Nyitókép: ugyeszseg.hu

Autómentőre váró embereket ütöttek el

Infostart

A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádat emelt egy 31 éves szlovák nő ellen, aki súlyos balesetet okozott: ketten súlyosan megsérültek, a vádlott kocsiban utazó gyermekei pedig könnyebben.

A vádirat szerint a nő 2024. január 12-én, esti szürkületben autózott élettársával és három kiskorú gyermekével Gyöngyös irányából Szurdokpüspöki felé.

Az úttest burkolata jeges, csúszós volt. Az útpadkán állt két nő, egy 35 éves, autómentőre váró sofőr és a számára segítséget nyújtó 36 éves ismerőse, mellettük az utóbbi gépjárműve parkolt.

A vádlott túl gyorsan ment, ezért a jeges úton a járműve hátsó kerekei csúszni kezdtek, ami miatt az autó átsodródott a szemközti forgalmi sávba, majd onnan az útpadkára, ahol elütötte a két nőt.

A sértettek az ütközés következtében az út mellett lévő fás, bokros területre zuhantak. A vádlott az útpadkán parkoló autónak csapódott, majd a járműve a tetejére borulva állt meg.

A balesetben a 35 éves nő és a vádlott élettársa súlyos, a vádlott gyermekei könnyű sérüléseket szenvedtek. A 36 éves nő maradandó fogyatékosságot eredményező sérülést szenvedett.

Az ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolta meg a sofőrt, vádiratában indítványozta, hogy a bíróság szabjon ki vele szemben felfüggesztett szabadságvesztést és tiltsa el a közúti járművezetéstől is.

Az ügyben a Pásztói Járásbíróság dönt.

Autómentőre váró embereket ütöttek el

