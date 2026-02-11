ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 11. szerda
dobozos sör

Nem örülhet, aki Vidám Vadkant vásárolt

Infostart / MTI

Tejsavbaktérium okozta másodlagos erjedés miatt az Auchan Magyarország Kft. barna sör terméket hívott vissza a forgalomból – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közleménye.

A közlemény szerint a visszahívásban érintett 0,33 literes Vidám Vadkan Imperial Stout szűretlen minőségi barna dobozos sör gyártója a K&H Trans Kft., forgalmazója az Auchan Magyarország Kft., a termék minőségmegőrzési ideje 2026. november 14., tételszáma 251114.

Az érintett tételben

másodlagos erjedés léphet fel, amely túlnyomást okozhat, a doboz felpúposodhat, a doboztető mechanikai sérülésével járhat, illetve felbontáskor sérülést okozhat

– írták a közleményben.

Hozzátették: a termék fogyasztása nem jelent egészségügyi kockázatot.

Az érintett termék bármelyik Auchan-üzletbe visszavihető, az árát blokk nélkül is visszatérítik – tájékoztatott a Nébih.

A nyitókép illusztráció.

